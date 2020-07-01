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"Karantinasız girişleri onaylamıyoruz"

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"Karantinasız girişleri onaylamıyoruz"

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yaptığı basın açıklamasıyla karantinasız girişlerin durudurulmasını isteyerek, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı uyarılara kulak asılmadan karantinasız girişlerin çok tehlikeli olduğuna dikkat çekildi.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun tarafından birlik adına yapılan açıklama şöyle:

"Ekonomideki sıkışıklığı, sürekli kapalı kalamayacağımızı değerlendiren hükümetimiz, uçuşların ve kapıların açılması doğrultusunda kararlar üretmektedir. Ekonomi penceresinden bakıldığında elbette bu kararlara saygı duyuyoruz. Ancak hepimizin sağlığı ekonomiden önce düşünülmeli , alınacak kararlarla toplum sağlığı birinci derecede gözetilmelidir. İlk tedbir kimsenin karantinasız toplum içine karıştırılmamasıdır. Doktorlarımız bu konuda sürekli uyarılar yapmaktadır. Dünya sağlık örgütü Covit 19 un dünyada çok hızlı bir şekilde artmakta olduğunu duyurmaktadır. En yakın temasımız olan Türkiyede salgın , büyük bir hızla her tarafı sarmaktadır. Okuduğumuz haberler bu doğrultuda olmasına karşın, karantinasız adaya girişlerin engellenmesini talep etmek hepimizin sağlık ve yaşam hakkıdır. İlgililerin bilimsel uyarıları dikkate almasını ve tedirginliklerimizi değerlendirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz"

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