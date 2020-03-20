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Karantina’dan 'Feslikan' yankılandı

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Malpas Otel'de karantinaya alınan Kıbrıslı Türk öğrenciler, dün odalarının balkonlarına çıkarak, hep birlikte 'Feslikan' şarkısını söyledi

Karantina’dan 'Feslikan' yankılandı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında Malpas Otel'de karantinaya alınan çoğu öğrenci yaklaşık 185 kişi bugün oteldeki üçüncü günlerine başladı.

Otelde sıkı tedbirler devam ederken, dün otele çevik kuvvet aracının da giriş yapması dikkat çekti.

Karantinaya alınan kişilerin yemekleri, kaldıkları odanın önüne yerleştirilen masalara bırakılmaya devam ediyor.

Dün öğlen otelin verdiği yemek menüsünde etli pide, pizza ve çorba buluyordu. Öğleden sonra ise misafirlere meyve ve unlu mamullerden oluşan ara öğün ikramı yapıldı.

Karantinaya alınan kişiler otelin hizmetlerinden son derece memnun.

Öte yandan Malpas Otel'de karantinaya alınan Kıbrıslı Türk öğrenciler, dün odalarının balkonlarına çıkarak, hep birlikte 'Feslikan' şarkısını söyledi, morallerinin yüksek olduğuna dair mesaj verdi.

Öğrenciler çalan şarkıya tempo tuttu, bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Öğrenciler, dün odalarının balkonlarına çıkarak, hep birlikte 'Feslikan' şarkısını söyledi

Yemekler, odaların önüne yerleştirilen masalara bırakılıyor

Dün otelin verdiği öğle yemeğinde etli pide, pizza ve çorba buluyordu


Dün otele gelen çevik kuvvet aracı dikkat çekti

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