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Karantinadaki 167 kişi evlerine döndü

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Güzelyurt’ta Refika Öğretmen Yurdu’nda kalarak karantina süresini tamamlayan 167 kişi, 14 günlük sürelerini tamamladı ve dün sabah evlerine döndü

Karantinadaki 167 kişi evlerine döndü

Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan’da ülkeye İngiltere'den gelen ve Güzelyurt’ta Kredi Yurtlar Kurumu Refika Öğretmen Yurdu’nda kalarak karantina süresini tamamlayan 167 kişinin, dün sabahtan itibaren yurtlardan ayrılmaya başladığını bildirdi.
Güzelyurt KYK’da kalıp 14 günlük sürelerini tamamlayan ve yapılan test sonuçları negatif olan 167 kişi dün yurtlardan ayrıldı.
Bakanlık, bugün ise 9 Nisan’da ülkeye İngiltere'den gelen ve ayni yurtta kalıp 14 günlük sürelerini tamamlayan 160 kişinin  yurtlardan ayrılacağını kaydetti.
Bakanlık açıklamasında, "Karantina sürelerini tamamlayan kişiler evlerinde 7 gün süre daha izolasyon altında olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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