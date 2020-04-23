GÜZELYURT KYK’DA KARANTİNA SÜRELERİNİ TAMAMLAYAN 167 KİŞİ EVLERİNE DÖNÜYOR... YARIN 160 KİŞİ DAHA AYRILACAK

Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan’da ülkeye İngiltere'den gelen ve Güzelyurt’ta Kredi Yurtlar Kurumu Refika Öğretmen Yurdu’nda kalarak karantina süresini tamamlayan 167 kişinin, bu sabahtan itibaren yurtlardan ayrılmaya başladığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt KYK’da kalıp 14 günlük sürelerini tamamlayan ve yapılan test sonuçları negatif olan 167 kişi bugün yurtlardan ayrılıyor.

Bakanlık, yarın ise 9 Nisan’da ülkeye İngiltere'den gelen ve ayni yurtta kalıp 14 günlük sürelerini tamamlayan 160 kişinin yurtlardan ayrılacağını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Karantina sürelerini tamamlayan kişiler evlerinde 7 gün süre daha izolasyon altında olacaktır" ifadelerine yer verildi.