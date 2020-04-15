Karantina hemşiresinden biraz daha sabır çağrısı

Ülkemizde koronavirüs hastalarına gece gündüz demeden hizmet veren Devlet Hastanesi Karantina bölümü hemşirelerinden olan Oğuz Köse bugün sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda insanlarımızın biraz daha evde kalarak gerçekleştirdikleri mücadeleye yardımcı olmalarını istedi.

Köse, üzerlerine giydikleri ve şu günlerde adeta içinde yandıkları koruyucu elbiselerden kendilerinin de kurtulmak istediğini ancak mücadelenin daha tamamlanmadığını ifade ederek şu an pozitif vaka çıkmamasının rehavete neden olmaması gerektiğini herkesin önlemini alarak sokağa çıkmasını ancak gereksiz yere de çıkmamasını vurguladı.

İşte karantina hemşiresi Oğuz Köse’nin paylaşımı:

Biz SAGLIK CALISANLARININ

ÇAĞRILARINI DİKKATE ALMAYIP,

*Ne olacak en fazla biraz GRİP olup kurtulacağım.

* "Covit 19" bana bir şey yapmaz

*Yaşım genç, tansiyonum şekerim (kronik hastaliklarım) yok

risk gurubunda değilim Bana hiç bir şey olmaz diyenler.

*"Covit 19" la enfekte olacaksak olalım sonra "Covit 19"a karşı bağışıklık kazanıp rahat rahat dolaşırım söylemleriyle sorumsuzluk örneği sergileyenlere sesleniyorum.

"Covit 19" Basit bir virüs olsa

Biz KARANTINALARDA çalışan sağlık çalışanları olarak,

"Covit 19" virüsünden korunmak için,

İçinde sıcaktan yandığımız

Nefessiz kalıp zor anlar yasadığımız bu kıyafetleri giyinmek için DAKİKALARCA uğraşırmıydık.

*Bize de,

sizin gibi "COVİT 19" BİZE de bulaşsın Bağışıklık kazanalım ve havaların 30 dereceye ulaştığı şu günlerde o içinde bunaldığımız kıyafetleri giymeden rahat rahat çalışalım demezmiydik.

Ama

şunu bilin ki "Covit 19" enfekte olup taburcu olan hastalarımız olduğu doğrudur ve bu bizleri çok mutlu ediyor,

ama üzücü bir gerçek var ki viruse karşi yasam mücadelesini kaybeden hastalarımızda var.

Canım Ülkemde dört can alan ‘’Covit 19’’

Dünyada ALDIGI CAN SAYISI 130 bini ASTI..

"" Mekanlari cennet olsun Allah rahmet eylesin, sevdiklerine Allah sabırlar versin