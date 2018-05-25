banner107
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
25 0
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
57 0
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
100 0
48 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
185 1
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
794 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
103 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
369 0
banner82
banner147

"Karanlık odaklar tarafından kundaklandı"

banner27

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası, bu sabah Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa’daki binasında beş saatlik grev yaparken, yapılan basın açıklamasında Gelir ve Vergi Dairesi Müdürünün aracının “karanlık odaklar tarafından kundaklandığını” iddia etti

"Karanlık odaklar tarafından kundaklandı"
banner137

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası(Vergi-Sen), Gelir ve Vergi Dairesi Müdürünün aracının “karanlık odaklar tarafından kundaklandığını” iddia etti ve olayın bir an önce aydınlatılması çağrısında bulundu.
Sendika ayrıca, Daire çalışanlarının denetimlerde saldırılara uğradığını ancak polis ve savcılığın bu olayların üzerine gerektiği gibi gitmediğini savundu.
Vergi-Sen, bu sabah Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa’daki binasında beş saatlik grev ve daire önünde basın açıklaması yaptı.
POLİS VE SAVCILIĞA ÇAĞRI 
Sendika Genel Sekreteri Ediz Uzun tarafından okunan açıklamada, Vergi Dairesi çalışanlarının, gerek sokak denetimlerinde gerekse daire içinde saldırılara maruz kaldığı belirtildi ve “Son dönemde bu sözlü saldırılar tamamen çığırından çıkmış, onuru aşağılayıcı, küçük düşürücü, hedef gösterici, itibarsızlaştırıcı ve hatta çamur atar bir hal almıştır. Bu şikayetlerin önemsizleştirilmesi ve gereken duyarlılığın zamanında gösterilmemesi neticesinde karanlık odaklar cesaretlenmiş ve en son Daire müdürümüzün aracının kundaklanmasına kadar vahim bir sonuç doğurmuştur ” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şöyle denildi:
“Bu olay KKTC tarihinde bir ilktir ve yine bu olay KKTC Güvenlik makamları için ciddi bir sınavdır. Ya bu ülkenin hukuk devleti olduğu ispatlanacak yada mafyanın egemenliğinde bir toprak parçası olma konumuna doğru sürüklenecektir. Tüm polis teşkilatı elindeki imkanlarla bu olayın sadece maşalarını değil, perde arkasındaki bulup adalete teslim etmelidir…Yapılan bu saldırı devlete yapılmış bir saldırıdır, gerçek sorumlular bulunup yargıya teslim edilmedikçe bir sonraki saldırının mağdurlarının bürokratlar hatta bakanlar olması kaçınılmazdır. Hiçbir baskı ve tehdit bizlere yasaların dışında iş yaptıramayacağı gibi yasların verdiği yetkiyi de sonuna kadar kullanmaktan alıkoyamayacaktır.” 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.