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Kar-İş yetkilileriyle hükümetin görüşmesinde anlaşma yok

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Kar-İş yetkilileriyle hükümetin görüşmesinde anlaşma yok

 Kar-İş’in Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sırasında, hükümet yetkilileri ile 10 kişilik eylemci heyeti arasında süren toplantı tamamlandı.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Kar-İş eski Başkanı Fuat Topaloğlu, görüşmeden hiçbir netice alamadıklarını kaydetti.

Topaloğlu, yasal haklarını demokratik bir şekilde kullanarak, eylemlerini şiddetini artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Görüşmede, hükümet yetkililerinin sorunu zamana yaymaya çalıştığını kaydeden Topaloğlu, bunu kabul etmediklerini belirtti.

Eylem, Cumhuriyet Meclisi önünde devam ediyor.

Bu arada, Cumhuriyet Meclisi’nin yan giriş kapısını ve yolu tıkamak isteyen eylemcilerle polis arasında sözlü kavga çıktı; arbede sırasında bir kişi tutuklandı, ancak eylemcilerin araçlarını çekecekleri sözünü vermesi üzerine tutuklanan kişi serbest bırakıldı.

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