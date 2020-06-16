Kar-İş üyeleri eylemlerine mekan değiştirerek devam ediyor

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği'nin (Kar-İş) Lefkoşa’daki araçlı eylemi mekan değiştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle araçlarını çalıştıramayan üyelerine mali açıdan bazı kolaylıklar talebiyle 8 Haziran Pazartesi Lefkoşa’da otobüs ve minibüsleriyle eyleme giden şoförler, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları yeterli veya net bulmadıkları için eylemini sürdürüyor...

Ancak eylemlerinin dokuzuncu gününde eylem yerlerini değiştirme kararı alan Kar-İş üyeleri eylemlerine Lefkoşa Otobüs Terminali'nde devam etme kararı aldı.

Bu nedenle bugün öğle saatlerinden sonra otobüslerini veya minübüslerini yavaş yavaş Cumhuriyet Meclisi ve Girne Kapısı önünden kaldırmaya başladılar.