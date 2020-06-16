banner411
banner69
Venedik'te
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu
62 0
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
28 0
 
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
83 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
45 0
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
290 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
255 0
banner460

Kar-İş üyeleri eylemlerine mekan değiştirerek devam ediyor

banner27

Kar-İş üyeleri eylemlerine mekan değiştirerek devam ediyor

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği'nin (Kar-İş) Lefkoşa’daki araçlı eylemi mekan değiştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle araçlarını çalıştıramayan üyelerine mali açıdan bazı kolaylıklar talebiyle 8 Haziran Pazartesi Lefkoşa’da otobüs ve minibüsleriyle eyleme giden şoförler, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları yeterli veya net bulmadıkları için eylemini sürdürüyor...

Ancak eylemlerinin dokuzuncu gününde eylem yerlerini değiştirme kararı alan Kar-İş üyeleri eylemlerine Lefkoşa Otobüs Terminali'nde devam etme kararı aldı.

Bu nedenle bugün öğle saatlerinden sonra otobüslerini veya minübüslerini yavaş yavaş  Cumhuriyet Meclisi ve Girne Kapısı önünden kaldırmaya başladılar.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.