"Kar-İş'le sorunu çözmek için çalışacağız"

Başbakan Tufan Erhürman, Kar-İş ile ilgili olarakbugün Bakanlar Kurulu’nda görüşme yaptıklarını; görüşme sonunda da Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın görev üstlenerek, sorunun çözümü yönünde çalışma yapacaklarını kaydetti

Başbakan Tufan Erhürman, ana unsurları Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile madde madde görüşülüp, anlaşmaya varılan protokolün imza sürecini Tarım Bakanlığı’nın yürüttüğünü belirtti.



Erhürman, Kar-İş konusunun bugün Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünü ve Maliye, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının görev üstlenerek, sorunun çözümü yönünde çalışma yapacaklarını kaydetti. Tufan Erhürman, El-Sen’in yapacağı eylemin ise hizmetleri aksatmayacak şekilde olacağına işaret etti.



Başbakan Tufan Erhürman, adada bulunan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İzmir Narlıdere Şubesi yetkililerini kabulü sırasında gazetecilerin soruları üzerine, hayvancılarla varılan uzlaşı, El-Sen ve Kar-İş eylemleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile ana unsurların madde madde görüşülüp, anlaşmaya varıldığına işaret etti.

Başbakan Erhürman, hayvancılarla, protokol çerçevesinde uzlaşıya varıldığını ve protokol imza sürecini de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yürüttüğünü kaydetti.

Erhürman, başka bir soruyu yanıtında, El-Sen yetkilileriyle görüştüğünü ve yarın bir eylemleri olduğunu fakat yapılacak eylemin hizmetleri aksatmayacak şekilde olacağını dile getirdi.

Başbakan Tufan Erhürman, Kar-İş ile ilgili olarak da bugün Bakanlar Kurulu’nda görüşme yaptıklarını; görüşme sonunda da Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın görev üstlenerek, sorunun çözümü yönünde çalışma yapacaklarını kaydetti.

“TÜRKİYE’DE BİLİNMEK ÇOK ÖNEMLİ”

Başbakan Tufan Erhürman, astsubayların hem KKTC, hem de Türkiye’de ordunun yükünü en çok çeken kesimlerin başında geldiğini belirterek, kendilerinden sonra gelenlere de yol göstermenin önemine dikkat çekti.

Türkiye’de bilinmenin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Erhürman, “Bazen çok da arzu etmediğimiz şekillerde de tanınabiliyoruz. O yüzden ne kadar insanımız Türkiye’den gelir ve bizi ziyaret ederse, tarihimizi ve kültürümüzü ne kadar anlatırsa o kadar iyi olur” şeklinde konuştu.

Ülkenin sadece “casino kültürü” üzerinde anılmasını tasvip etmediklerini belirten Erhürman, sivil toplum örgütlerinin gözlemlerini anlatmalarının çok önemli olduğunu kaydetti.

DÜREN

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Hamza Dürgen, dernek hakkında bilgi vererek, Türk silahlı kuvvetler için proje ürettiklerini söyledi.

Emeklilerin emekli hayatına rehabilite olmak için kültürel gezi turları yaptıklarını dile getiren Düren, bu vesileyle KKTC’ye geldiklerini söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman’a kendilerini kabul ettikleri için de ayrıca teşekkür etti.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İzmir Narlıdere Şubesi yetkililerine ziyarette KKTC Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de eşlik etti.