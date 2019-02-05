Kar-İş'in yeni başkanı belli oldu

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) yeni başkanını seçti. Akandere Turizm Direktörü Beksan Bekir Akandere, Kar-İş başkanı seçildi. 3. dönem en fazla oyu alan kişi olarak adını kayıtlara yazdıran Akandere, çalışkan kişiliği, geniş vizyonu ile taşımacılık sektörüne ve KAR-İŞ'e önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor.

Beksan Bekir Akandere'nin Başkan olduğu KAR-İŞ yönetimi ise şöyle;

1. Bekir Beksan Akandere- BAŞKAN

2. Mustafa Behaeddin- ASBAŞKAN

3. Ziya Maraşlı- VEZNEDAR

4. Zekai Gece- BASIN SÖZCÜSÜ

5. Menteş AYtaç- FAAL ÜYE

6. Ugur Solyalı- İZİN KURULU

7. Ahmet Eroğlu- FAAL ÜYE

Denetim Kurulu:

1. Ziya Maraşlı

2. Ramadan Atılgan

3. Kemal Çağlaş

Yedek üyeler:

1. Adnan Doğruyol

2. Muhammet Güngör

3. İsmail Gürsoy

Haysiyet kurulu:

1. Süleyman Güclüsoy

2. Lütfi Fındık

3. Ismail Gürsoy

4. Kemal Hacıyarım

5. Coşkun İşkey