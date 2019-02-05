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Kar-İş'in yeni başkanı belli oldu

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Kar-İş'in yeni başkanı belli oldu
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Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) yeni başkanını seçti. Akandere Turizm Direktörü Beksan Bekir Akandere, Kar-İş başkanı seçildi. 3. dönem en fazla oyu alan kişi olarak adını kayıtlara yazdıran Akandere, çalışkan kişiliği, geniş vizyonu ile taşımacılık sektörüne ve KAR-İŞ'e önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor. 

Beksan Bekir Akandere'nin Başkan olduğu KAR-İŞ yönetimi ise şöyle;

1. Bekir Beksan Akandere-  BAŞKAN
2. Mustafa Behaeddin- ASBAŞKAN 
3. Ziya Maraşlı- VEZNEDAR
4. Zekai Gece- BASIN SÖZCÜSÜ
5. Menteş AYtaç- FAAL ÜYE
6. Ugur Solyalı- İZİN KURULU
7. Ahmet Eroğlu-  FAAL ÜYE

Denetim Kurulu:

1. Ziya Maraşlı
2. Ramadan Atılgan
3. Kemal Çağlaş

Yedek üyeler:
1. Adnan Doğruyol 
2. Muhammet Güngör
3. İsmail Gürsoy

Haysiyet kurulu:
1. Süleyman Güclüsoy
2. Lütfi Fındık 
3. Ismail Gürsoy
4. Kemal Hacıyarım
5. Coşkun İşkey

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