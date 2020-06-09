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KAR-İŞ eyleminin sonucunu bakanlar kurulu belirleyecek

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Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş) dün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylem devam ediyor.

KAR-İŞ eyleminin sonucunu bakanlar kurulu belirleyecek

 

Cumhuriyet Meclisi önünde devam eden araçlı eylemin gidişatını, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, sektöre ve Kar-İş’in taleplerine yönelik alınacak kararlar belirleyecek.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, TAK’a yaptığı açıklamada, sektör temsilcileri olarak hükümetle görüşmelerde bulunduklarını, taleplerini ilettiklerini ve sektöre yönelik net kararların alınmasını beklediklerini söyledi.

Gece, eylemin gidişatını belirlemek için Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak sonucun bekleneceğini belirterek, toplantıdan kendileri için olumlu sonuç çıkmazsa eylemin devam edeceğini kaydetti.

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