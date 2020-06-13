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KAR-İŞ eylemi devam ediyor

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Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş) Lefkoşa’da pazartesi günü başlattığı araçlı eylem devam ediyor.

KAR-İŞ eylemi devam ediyor

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, eylemin, hükümetin sektörle ilgili net bir karar üretene kadar süreceğini söyledi.

Toplu taşımacılık sektörünün pandemi sürecinde en fazla yara alan ve etkilenen sektörlerin başında geldiğine işaret eden Gece, hükümetin bunu göz önünde bulundurarak bu sektöre belirli imtiyazlar sağlayabileceğine inandıklarını kaydetti.

Gece, hükümetle görüşmelerin sürdüğünü, bazı konularda ilerleme sağladıklarını ancak net bir gelişme ve ilerleme olmadığını ifade ederek, Kar-İş olarak demokratik haklarını kullanarak bir eylem yaptıklarını, kimseyi rahatsız etmek istemediklerini ancak toplu taşımacılık sektörünün de bu süreci zarar görmeden atlatması için sorunu çözmek istediklerini belirtti.

Pandemi süreci sonrası toplu taşımacılık sektörü net kararlar alınarak açılmış olsaydı bugün bu sorunun belki de yaşanmamış olacağını da ifade eden Gece, sektörün yüzde 70’inin; yabancı işçi, öğrenci ve turist olmadığından çalışacak durumda olmadığını, geriye kalanların ise müşteri bulmakta zorlandığını anlattı.

Tüm bunları hükümet ile görüşmelerinde anlattıklarını ifade eden Gece, hükümetten sektörün geleceği için net kararlar üretmesini beklediklerini söyledi.

Gece, Kar-İş olarak eylemin toplum faydasına yapıldığını da kaydetti. 

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