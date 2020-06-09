banner411
banner69
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
86 0
22 0
 
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
452 2
31 0
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
24 0
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
19 0
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
31 0
banner460

Kar-İş eyleme devam kararı aldı

banner27

Kar-İş eyleme devam kararı aldı

 Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Lefkoşa’da dün başlattığı araçlı eylemi sürdürme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu toplantısında toplu taşımacılıkla ilgili net bir karar çıkmadığını ifade eden Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, araçlı eylemin aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Gece, eylemin süreceğini, ancak yarın Meclis önündeki araçların burada durması dışında bir eylem olmayacağını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’ndan talepleri ile ilgili net bir karar çıkmadığını ve ilgili bakanlığın sektöre yönelik verilecek teşvik ile ilgili yapacağı çalışmayı perşembe günkü toplantıya taşıyacağı bilgisini aldıklarını ifade eden Gece, hükümetle de istişareye devam edeceklerini söyledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.