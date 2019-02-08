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Kapya biber ve kabakta limit üstü kalıntı

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Yerli ürünlerden ıspanak, pazı, maydanoz, çeri domates, enginar, kabak, kapya biber, biber, marul, domates ve mandora mandarin olmak üzere 15 numuneden 13’ünün de temiz olduğu saptanırken kapya biber ile kabakta limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi

Kapya biber ve kabakta limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi 1-7 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerin tamamı temiz çıktı. Yerli ürünlerde 15 numuneden 2’sinde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yapılan açıklamaya göre ithal ürünlerden üzüm, çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, mısır silajı, ayva, koyun süt yemi, sığır besi ve süt yemleri, ryegrass silajı, arpa yemlik olmak üzere 32 numunenin tamamı temiz çıktı.

Yerli ürünlerden ıspanak, pazı, maydanoz, çeri domates, enginar, kabak, kapya biber, biber, marul, domates ve mandora mandarin olmak üzere 15 numuneden 13’ünün de temiz olduğu saptanırken 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

KAPYA BİBER VE KABAKTA LİMİT ÜSTÜ KALINTI SAPTANDI

İncirli'de kapya biber üretimi yapan Ali Kansu'nun ürünlerinden alınan numuneden yapılan laboratuvar analiz sonucu limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığından dolayı hasat geciktirme uygulandığı açıklandı.

Gazimağusa’da kabak üretimi yapan Cemal Sapmaz'ın ürününden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı ve ürünün  imha edildiği bildirildi.

HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

AnalizSonucu

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm-Red

Temiz

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

ÇeriDomates

Temiz

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

6

T.Ü.K.

İthal

ARPA YEMLİK

Temiz

7

T.Ü.K.

İthal

KOYUN SÜT YEMİ 15 PRT

Temiz

8

T.Ü.K.

İthal

SığırBesiGeliştirme 16 Prt

Temiz

9

T.Ü.K.

İthal

SığırBesiYemi St. 14 Prt

Temiz

10

T.Ü.K.

İthal

SığırSütYemi 19 Prt

Temiz

11

T.Ü.K.

İthal

SIĞIR SÜT YEMİ St. 16   Prt

Temiz

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

ARMUT DEVECİ

Temiz

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

14

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

ARMUT S.M.

Temiz

15

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

ELMA S.KING

Temiz

16

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

ÇeriDomates

Temiz

17

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

ELMA S.KING

Temiz

18

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

ARMUT S.M.

Temiz

19

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

ARMUT DEVECİ

Temiz

20

Köşe Tic.

İthal

AYVA

Temiz

21

Köşe Tic.

İthal

ELMA S.KING

Temiz

22

Köşe Tic.

İthal

ELMA GRANY SMITH

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

ARMUT DEVECİ

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

ARMUT S.M.

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

ÇeriDomates

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

ELMA S.KING

Temiz

28

SERİFE G.CİVİSİLLİ

İskele

Enginar

Temiz

29

MEHMET GAZİOĞLU

İthal

ROYAL SIĞIR SÜT 19 Yemi

Temiz

30

Ali Kansu

İncirli

KapyaBiber (2. alım)

Limitüstü

31

MEHMET GAZİ

Mormenekşe

Enginar (İHRAÇ)

Temiz

32

YELİZ AKBELLİ

Mormenekşe

Enginar (İHRAÇ)

Temiz

33

LeventSanayi Ltd

İthal

MISIR SILAJI

Temiz

34

RAMAZAN AKYÜZ

İthal

RYEGRASS SILAJI

Temiz

35

SERPİL BAYÜR

OZANKÖY

Ispanak

Temiz

36

Ahmet Kayım

OZANKÖY

PAZI

Temiz

37

MENTEŞ SOYUMERT

Çatalköy

ÇeriDomates

Temiz

38

HÜSEYİN TURAÇ

Mağusa

Maydanoz

Temiz

39

UFUK POTAK

Mağusa

BİBER

Temiz

40

MURAT GAZİOĞLU

Mağusa

Marul

Temiz

41

CEMAL SAPMAZ

Mağusa

Kabak

İmha

42

ABDURAHMAN NERGİZ

Mağusa

Domates

Temiz

43

HalilKasapPazarlama

İthal

Elma Golden

Temiz

44

HalilKasapPazarlama

İthal

Elma Starking

Temiz

45

Abdullah Mullaaziz

Doğancı

Mandora Mandarin(İhracat)

Temiz

46

BirolFaydar

Yeşilyurt

Mandora Mandarin(İhracat)

Temiz

47

ErolHasinBaycan

Lefke

Mandora Mandarin(İhracat)

Temiz
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