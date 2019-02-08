Kapya biber ve kabakta limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 1-7 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerin tamamı temiz çıktı. Yerli ürünlerde 15 numuneden 2’sinde limit üstü kalıntıya rastlandı.
Yapılan açıklamaya göre ithal ürünlerden üzüm, çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, mısır silajı, ayva, koyun süt yemi, sığır besi ve süt yemleri, ryegrass silajı, arpa yemlik olmak üzere 32 numunenin tamamı temiz çıktı.
Yerli ürünlerden ıspanak, pazı, maydanoz, çeri domates, enginar, kabak, kapya biber, biber, marul, domates ve mandora mandarin olmak üzere 15 numuneden 13’ünün de temiz olduğu saptanırken 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
KAPYA BİBER VE KABAKTA LİMİT ÜSTÜ KALINTI SAPTANDI
İncirli'de kapya biber üretimi yapan Ali Kansu'nun ürünlerinden alınan numuneden yapılan laboratuvar analiz sonucu limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığından dolayı hasat geciktirme uygulandığı açıklandı.
Gazimağusa’da kabak üretimi yapan Cemal Sapmaz'ın ürününden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı ve ürünün imha edildiği bildirildi.
HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
AnalizSonucu
|
1
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm-Red
|
Temiz
|
2
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
ÇeriDomates
|
Temiz
|
3
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
6
|
T.Ü.K.
|
İthal
|
ARPA YEMLİK
|
Temiz
|
7
|
T.Ü.K.
|
İthal
|
KOYUN SÜT YEMİ 15 PRT
|
Temiz
|
8
|
T.Ü.K.
|
İthal
|
SığırBesiGeliştirme 16 Prt
|
Temiz
|
9
|
T.Ü.K.
|
İthal
|
SığırBesiYemi St. 14 Prt
|
Temiz
|
10
|
T.Ü.K.
|
İthal
|
SığırSütYemi 19 Prt
|
Temiz
|
11
|
T.Ü.K.
|
İthal
|
SIĞIR SÜT YEMİ St. 16 Prt
|
Temiz
|
12
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
ARMUT DEVECİ
|
Temiz
|
13
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
14
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
ARMUT S.M.
|
Temiz
|
15
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
ELMA S.KING
|
Temiz
|
16
|
Onbaşıİşl. Ltd.
|
İthal
|
ÇeriDomates
|
Temiz
|
17
|
Onbaşıİşl. Ltd.
|
İthal
|
ELMA S.KING
|
Temiz
|
18
|
Onbaşıİşl. Ltd.
|
İthal
|
ARMUT S.M.
|
Temiz
|
19
|
Onbaşıİşl. Ltd.
|
İthal
|
ARMUT DEVECİ
|
Temiz
|
20
|
Köşe Tic.
|
İthal
|
AYVA
|
Temiz
|
21
|
Köşe Tic.
|
İthal
|
ELMA S.KING
|
Temiz
|
22
|
Köşe Tic.
|
İthal
|
ELMA GRANY SMITH
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
ARMUT DEVECİ
|
Temiz
|
24
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
ARMUT S.M.
|
Temiz
|
25
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
ÇeriDomates
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Ankara
|
Temiz
|
27
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
ELMA S.KING
|
Temiz
|
28
|
SERİFE G.CİVİSİLLİ
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
29
|
MEHMET GAZİOĞLU
|
İthal
|
ROYAL SIĞIR SÜT 19 Yemi
|
Temiz
|
30
|
Ali Kansu
|
İncirli
|
KapyaBiber (2. alım)
|
Limitüstü
|
31
|
MEHMET GAZİ
|
Mormenekşe
|
Enginar (İHRAÇ)
|
Temiz
|
32
|
YELİZ AKBELLİ
|
Mormenekşe
|
Enginar (İHRAÇ)
|
Temiz
|
33
|
LeventSanayi Ltd
|
İthal
|
MISIR SILAJI
|
Temiz
|
34
|
RAMAZAN AKYÜZ
|
İthal
|
RYEGRASS SILAJI
|
Temiz
|
35
|
SERPİL BAYÜR
|
OZANKÖY
|
Ispanak
|
Temiz
|
36
|
Ahmet Kayım
|
OZANKÖY
|
PAZI
|
Temiz
|
37
|
MENTEŞ SOYUMERT
|
Çatalköy
|
ÇeriDomates
|
Temiz
|
38
|
HÜSEYİN TURAÇ
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
39
|
UFUK POTAK
|
Mağusa
|
BİBER
|
Temiz
|
40
|
MURAT GAZİOĞLU
|
Mağusa
|
Marul
|
Temiz
|
41
|
CEMAL SAPMAZ
|
Mağusa
|
Kabak
|
İmha
|
42
|
ABDURAHMAN NERGİZ
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
43
|
HalilKasapPazarlama
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
44
|
HalilKasapPazarlama
|
İthal
|
Elma Starking
|
Temiz
|
45
|
Abdullah Mullaaziz
|
Doğancı
|
Mandora Mandarin(İhracat)
|
Temiz
|
46
|
BirolFaydar
|
Yeşilyurt
|
Mandora Mandarin(İhracat)
|
Temiz
|
47
|
ErolHasinBaycan
|
Lefke
|
Mandora Mandarin(İhracat)
|
Temiz