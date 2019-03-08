Kapya biber ve domateste limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin 1 -7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda analizlerinde 59 ithal ürünün tamamı temiz çıkarken, 57 yerli üründen ikisinde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Aydınköy’de kapya biber üretimi yapan Kemal Salim'in ve Yeniboğaziçi’nde domates üretimi yapan Kemal Akbelli'nin (2. alım) ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|
|
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
|
|
1
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
|
|
2
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
|
|
3
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut (S:M)
|
Temiz
|
|
|
4
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
|
|
5
|
Orc Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
|
|
6
|
Orc Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
|
|
7
|
Orc Foods Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
|
|
8
|
Orc Foods Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
|
|
9
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Kuru Soğan
|
Temiz
|
|
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
|
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
|
|
12
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kabak
|
Temiz
|
|
|
13
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
|
|
14
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kuru Soğan
|
Temiz
|
|
|
15
|
Unipas Pazarlama
|
İthal
|
İsot Biber
|
Temiz
|
|
|
16
|
Unipas Pazarlama
|
İthal
|
Pul Biber
|
Temiz
|
|
|
17
|
Pınarlı Koop. Şti
|
İthal
|
Beşyem Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
|
|
18
|
Henege Tarım
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
|
|
19
|
Henege Tarım
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
|
|
20
|
Holly Grains Ltd
|
İthal
|
Mısır(Yemlik)
|
Temiz
|
|
|
21
|
Deftera Gıda
|
İthal
|
Kabak
|
Temiz
|
|
|
22
|
Deftera Gıda
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
|
|
23
|
Deftera Gıda
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
|
|
24
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
|
|
25
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
|
|
26
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
|
|
27
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
|
|
28
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
|
|
29
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
|
|
30
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
|
|
31
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
|
|
32
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
|
|
33
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
|
|
34
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
|
|
35
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
|
|
36
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
|
|
37
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
|
|
38
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
|
|
39
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Cin Biber
|
Temiz
|
|
|
40
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
|
|
41
|
Levent Sanayi Ltd
|
İthal
|
Mısır Slajı
|
Temiz
|
|
|
42
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Geliştirme 16
|
Temiz
|
|
|
43
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Geliştirme 14
|
Temiz
|
|
|
44
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Süt Yemi
|
Temiz
|
|
|
45
|
Baharyolu
|
İthal
|
Acı Pul Biber
|
Temiz
|
|
|
46
|
Baharyolu
|
İthal
|
Ek. Pul Biber
|
Temiz
|
|
|
47
|
Baharyolu
|
İthal
|
Tatlı Pul Biber
|
Temiz
|
|
|
48
|
Dörtyol Kalkınma Koop.
|
İthal
|
Royal Sığır Besi Yemi
|
Temiz
|
|
|
49
|
Dörtyol Kalkınma Koop.
|
İthal
|
Royal Sığır Sütü Yemi
|
Temiz
|
|
|
50
|
Hüseyin Ballı
|
İthal
|
Royal Sığır Besi Yemi
|
Temiz
|
|
|
51
|
Şerife G. Civisilli
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
|
|
52
|
Mehmet Dolmacı
|
Lapta
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
|
|
53
|
Mehmet Dolmacı
|
Lapta
|
Patlıcan
|
Temiz
|
|
|
54
|
Simena Tatil Köyü
|
Karşıyaka
|
Salatalık
|
Temiz
|
|
|
55
|
Simena Tatil Köyü
|
Karşıyaka
|
Patlıcan
|
Temiz
|
|
|
56
|
Abdullah Aktoprak
|
Taşpınar
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
|
|
57
|
Ali Kandulu
|
Aydınköy
|
Domates
|
Temiz
|
|
|
58
|
Abdullah Pişkin
|
Aydınköy
|
Marul
|
Temiz
|
|
|
59
|
Kemal Salim
|
Aydınköy
|
Kapya Biber
|
Limit Üstü
|
|
|
60
|
Ali Kandulu
|
Aydınköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
|
|
61
|
Kemal Salim
|
Aydınköy
|
Domates
|
Temiz
|
|
|
62
|
Beyit Direkçi
|
Kalkanlı
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
|
|
63
|
Atalar Tarım İşl. Ltd.
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
|
|
64
|
Arçın Darıcı
|
Güneşköy
|
Valencia
|
Temiz
|
|
|
65
|
Mustafa Eser
|
Yeşilyurt
|
Valencia
|
Temiz
|
|
|
66
|
Aziz Çelik
|
Kalkanlı
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
|
|
67
|
Halit Kazım Ltd.
|
Güzelyurt
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
|
|
68
|
Halit Kazım Ltd.
|
Güzelyurt
|
Limon
|
Temiz
|
|
|
69
|
Ratip Irıkoğlu
|
Güzelyurt
|
Limon
|
Temiz
|
|
|
70
|
Fedai Öztoprak
|
Gaziveren
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
|
|
71
|
Fedai Öztoprak
|
Gaziveren
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
|
|
72
|
Halit Kazım Ltd.
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
|
|
73
|
Ratip Irıkoğlu
|
Güzelyurt
|
Greyfurt
|
Temiz
|
|
|
74
|
Ratip Irıkoğlu
|
Güzelyurt
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
|
|
75
|
Ratip Irıkoğlu
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
|
|
76
|
Hasan Öztoprak
|
Gaziveren
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
|
|
77
|
Hasan Öztoprak
|
Gaziveren
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
|
|
78
|
Hasan Öztoprak
|
Gaziveren
|
Greyfurt
|
Temiz
|
|
|
79
|
Havva Dayıcık
|
G/mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
|
|
80
|
Hasan Çapur
|
G/mağusa
|
Pazı
|
Temiz
|
|
|
81
|
Candan Basma
|
Yeniboğaziçi
|
Kereviz
|
Temiz
|
|
|
82
|
Kemal Akbelli
|
Yeniboğaziçi
|
Domates
|
Limit Üstü
|
|
|
83
|
Zübeyde Kuşaf
|
Yeniboğaziçi
|
Kereviz
|
Temiz
|
|
|
84
|
Fatma Sesigüzel
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
|
|
85
|
Perican Bender
|
Çayönü
|
Enginar
|
Temiz
|
|
|
86
|
Günay Ufak
|
Çayönü
|
Enginar
|
Temiz
|
|
|
87
|
Cemal Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar
|
Temiz
|
|
|
88
|
Hasan Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar
|
Temiz
|
|
|
89
|
Muhlis Yasak
|
Gelincik
|
Domates
|
Temiz
|
|
|
90
|
Medeni Kızıl
|
Ziyamet
|
Domates
|
Temiz
|
|
|
91
|
Derya Ateş
|
Tatlısu
|
Asma Yaprağı
|
Temiz
|
|
|
92
|
Gürçimen Pınar
|
Ziyamet
|
Salatalık
|
Temiz
|
|
|
93
|
Özkan Con
|
Yeşilköy
|
Pırasa
|
Temiz
|
|
|
94
|
Selvi Ateş
|
Tatlısu
|
Asma Yaprağı
|
Temiz
|
|
|
95
|
İbrahim Ateş
|
Tatlısu
|
Biber Dolmalık
|
Temiz
|
|
|
96
|
Zahide Şen
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
|
|
97
|
İbrahim Ateş
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
|
|
98
|
Mustafa Bayramoğlu
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
|
|
99
|
Sema Oğur
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
|
|
100
|
Gökhan Öztugay
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
|
|
101
|
Fedai Öztoprak
|
Gaziveren
|
Limon
|
Temiz
|
|
|
102
|
Hasan Öztoprak
|
Gaziveren
|
Limon
|
Temiz
|
|
|
103
|
Ali Genç
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
|
|
104
|
Hüseyin Olgun
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
|
|
105
|
Bayur Tarım Ür.
|
Haspolat
|
Pazı
|
Temiz
|
|
|
106
|
Bayur Tarım Ür.
|
Haspolat
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
|
|
107
|
Bayur Tarım Ür.
|
Haspolat
|
Taze Soğan
|
Temiz
|
|
|
108
|
Bayur Tarım Ür.
|
Haspolat
|
Kereviz
|
Temiz
|
|
|
109
|
Bayur Tarım Ür.
|
Haspolat
|
Enginar
|
Temiz
|
|
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