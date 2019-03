Kapya biber ve domateste limitüstü kalıntı

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz 2 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 3 Köşe Tic Ltd. İthal Armut (S:M) Temiz 4 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 5 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 6 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 7 Orc Foods Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 8 Orc Foods Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 9 Halil Kasap Paz. İthal Kuru Soğan Temiz 10 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 11 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 12 SVS Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz 13 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz 14 SVS Tic. Ltd. İthal Kuru Soğan Temiz 15 Unipas Pazarlama İthal İsot Biber Temiz 16 Unipas Pazarlama İthal Pul Biber Temiz 17 Pınarlı Koop. Şti İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz 18 Henege Tarım İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz 19 Henege Tarım İthal Soya Küsbesi Temiz 20 Holly Grains Ltd İthal Mısır(Yemlik) Temiz 21 Deftera Gıda İthal Kabak Temiz 22 Deftera Gıda İthal Armut(Ank) Temiz 23 Deftera Gıda İthal Elma(Stk) Temiz 24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz 26 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz 27 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz 28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Salatalık Temiz 29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz 30 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 31 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 32 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 33 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 34 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 35 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 36 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz 37 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz 38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz 40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 41 Levent Sanayi Ltd İthal Mısır Slajı Temiz 42 TÜK İthal Sığır Besi Geliştirme 16 Temiz 43 TÜK İthal Sığır Besi Geliştirme 14 Temiz 44 TÜK İthal Sığır Besi Süt Yemi Temiz 45 Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz 46 Baharyolu İthal Ek. Pul Biber Temiz 47 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz 48 Dörtyol Kalkınma Koop. İthal Royal Sığır Besi Yemi Temiz 49 Dörtyol Kalkınma Koop. İthal Royal Sığır Sütü Yemi Temiz 50 Hüseyin Ballı İthal Royal Sığır Besi Yemi Temiz 51 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz 52 Mehmet Dolmacı Lapta Beyaz Sarma Temiz 53 Mehmet Dolmacı Lapta Patlıcan Temiz 54 Simena Tatil Köyü Karşıyaka Salatalık Temiz 55 Simena Tatil Köyü Karşıyaka Patlıcan Temiz 56 Abdullah Aktoprak Taşpınar Mandora Mandarin Temiz 57 Ali Kandulu Aydınköy Domates Temiz 58 Abdullah Pişkin Aydınköy Marul Temiz 59 Kemal Salim Aydınköy Kapya Biber Limit Üstü 60 Ali Kandulu Aydınköy Patlıcan Temiz 61 Kemal Salim Aydınköy Domates Temiz 62 Beyit Direkçi Kalkanlı Valencia Portakal Temiz 63 Atalar Tarım İşl. Ltd. Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 64 Arçın Darıcı Güneşköy Valencia Temiz 65 Mustafa Eser Yeşilyurt Valencia Temiz 66 Aziz Çelik Kalkanlı Valencia Portakal Temiz 67 Halit Kazım Ltd. Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz 68 Halit Kazım Ltd. Güzelyurt Limon Temiz 69 Ratip Irıkoğlu Güzelyurt Limon Temiz 70 Fedai Öztoprak Gaziveren Mandora Mandarin Temiz 71 Fedai Öztoprak Gaziveren Valencia Portakal Temiz 72 Halit Kazım Ltd. Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 73 Ratip Irıkoğlu Güzelyurt Greyfurt Temiz 74 Ratip Irıkoğlu Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz 75 Ratip Irıkoğlu Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 76 Hasan Öztoprak Gaziveren Valencia Portakal Temiz 77 Hasan Öztoprak Gaziveren Mandora Mandarin Temiz 78 Hasan Öztoprak Gaziveren Greyfurt Temiz 79 Havva Dayıcık G/mağusa Maydanoz Temiz 80 Hasan Çapur G/mağusa Pazı Temiz 81 Candan Basma Yeniboğaziçi Kereviz Temiz 82 Kemal Akbelli Yeniboğaziçi Domates Limit Üstü 83 Zübeyde Kuşaf Yeniboğaziçi Kereviz Temiz 84 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz 85 Perican Bender Çayönü Enginar Temiz 86 Günay Ufak Çayönü Enginar Temiz 87 Cemal Nizam Türkmenköy Enginar Temiz 88 Hasan Nizam Türkmenköy Enginar Temiz 89 Muhlis Yasak Gelincik Domates Temiz 90 Medeni Kızıl Ziyamet Domates Temiz 91 Derya Ateş Tatlısu Asma Yaprağı Temiz 92 Gürçimen Pınar Ziyamet Salatalık Temiz 93 Özkan Con Yeşilköy Pırasa Temiz 94 Selvi Ateş Tatlısu Asma Yaprağı Temiz 95 İbrahim Ateş Tatlısu Biber Dolmalık Temiz 96 Zahide Şen Tatlısu Domates Temiz 97 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz 98 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz 99 Sema Oğur İskele Enginar Temiz 100 Gökhan Öztugay İskele Enginar Temiz 101 Fedai Öztoprak Gaziveren Limon Temiz 102 Hasan Öztoprak Gaziveren Limon Temiz 103 Ali Genç Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 104 Hüseyin Olgun Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 105 Bayur Tarım Ür. Haspolat Pazı Temiz 106 Bayur Tarım Ür. Haspolat Beyaz Sarma Temiz 107 Bayur Tarım Ür. Haspolat Taze Soğan Temiz 108 Bayur Tarım Ür. Haspolat Kereviz Temiz 109 Bayur Tarım Ür. Haspolat Enginar Temiz