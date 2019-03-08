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Kapya biber ve domateste limitüstü kalıntı

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Kapya biber ve domateste limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi’nin 1 -7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda analizlerinde 59 ithal ürünün tamamı temiz çıkarken, 57 yerli üründen ikisinde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Aydınköy’de kapya biber üretimi yapan Kemal Salim'in ve Yeniboğaziçi’nde domates üretimi yapan Kemal Akbelli'nin (2. alım) ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

2

Köşe Tic Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

3

Köşe Tic Ltd.

İthal

Armut (S:M)

Temiz

4

Köşe Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

5

Orc Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

6

Orc Foods Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

7

Orc Foods Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

8

Orc Foods Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

9

Halil Kasap Paz.

İthal

Kuru Soğan

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kuru Soğan

Temiz

15

Unipas Pazarlama

İthal

İsot Biber

Temiz

16

Unipas Pazarlama

İthal

Pul Biber

Temiz

17

Pınarlı Koop. Şti

İthal

Beşyem Manolya Besi Yemi

Temiz

18

Henege Tarım

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

19

Henege Tarım

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

20

Holly Grains Ltd

İthal

Mısır(Yemlik)

Temiz

21

Deftera Gıda

İthal

Kabak

Temiz

22

Deftera Gıda

İthal

Armut(Ank)

Temiz

23

Deftera Gıda

İthal

Elma(Stk)

Temiz

24

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

25

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

26

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

27

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

28

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

29

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

30

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

32

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

33

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

34

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

35

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

36

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

37

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

38

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

39

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

40

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

41

Levent Sanayi Ltd

İthal

Mısır Slajı

Temiz

42

TÜK

İthal

Sığır Besi Geliştirme 16

Temiz

43

TÜK

İthal

Sığır Besi Geliştirme 14

Temiz

44

TÜK

İthal

Sığır Besi Süt Yemi

Temiz

45

Baharyolu

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

46

Baharyolu

İthal

Ek. Pul Biber

Temiz

47

Baharyolu

İthal

Tatlı Pul Biber

Temiz

48

Dörtyol Kalkınma Koop.

İthal

Royal Sığır Besi Yemi

Temiz

49

Dörtyol Kalkınma Koop.

İthal

Royal Sığır Sütü Yemi

Temiz

50

Hüseyin Ballı

İthal

Royal Sığır Besi Yemi

Temiz

51

Şerife G. Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

52

Mehmet Dolmacı

Lapta

Beyaz Sarma

Temiz

53

Mehmet Dolmacı

Lapta

Patlıcan

Temiz

54

Simena Tatil Köyü

Karşıyaka

Salatalık

Temiz

55

Simena Tatil Köyü

Karşıyaka

Patlıcan

Temiz

56

Abdullah Aktoprak

Taşpınar

Mandora Mandarin

Temiz

57

Ali Kandulu

Aydınköy

Domates

Temiz

58

Abdullah Pişkin

Aydınköy

Marul

Temiz

59

Kemal Salim

Aydınköy

Kapya Biber

Limit Üstü

60

Ali Kandulu

Aydınköy

Patlıcan

Temiz

61

Kemal Salim

Aydınköy

Domates

Temiz

62

Beyit Direkçi

Kalkanlı

Valencia Portakal

Temiz

63

Atalar Tarım İşl. Ltd.

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

64

Arçın Darıcı

Güneşköy

Valencia

Temiz

65

Mustafa Eser

Yeşilyurt

Valencia

Temiz

66

Aziz Çelik

Kalkanlı

Valencia Portakal

Temiz

67

Halit Kazım Ltd.

Güzelyurt

Mandora Mandarin

Temiz

68

Halit Kazım Ltd.

Güzelyurt

Limon

Temiz

69

Ratip Irıkoğlu

Güzelyurt

Limon

Temiz

70

Fedai Öztoprak

Gaziveren

Mandora Mandarin

Temiz

71

Fedai Öztoprak

Gaziveren

Valencia Portakal

Temiz

72

Halit Kazım Ltd.

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

73

Ratip Irıkoğlu

Güzelyurt

Greyfurt

Temiz

74

Ratip Irıkoğlu

Güzelyurt

Mandora Mandarin

Temiz

75

Ratip Irıkoğlu

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

76

Hasan Öztoprak

Gaziveren

Valencia Portakal

Temiz

77

Hasan Öztoprak

Gaziveren

Mandora Mandarin

Temiz

78

Hasan Öztoprak

Gaziveren

Greyfurt

Temiz

79

Havva Dayıcık

G/mağusa

Maydanoz

Temiz

80

Hasan Çapur

G/mağusa

 Pazı

Temiz

81

Candan Basma

Yeniboğaziçi

Kereviz

Temiz

82

Kemal Akbelli

Yeniboğaziçi

Domates

Limit Üstü

83

Zübeyde Kuşaf

Yeniboğaziçi

Kereviz

Temiz

84

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar

Temiz

85

Perican Bender

Çayönü

Enginar

Temiz

86

Günay Ufak

Çayönü

Enginar

Temiz

87

Cemal Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

88

Hasan Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

89

Muhlis Yasak

Gelincik

Domates

Temiz

90

Medeni Kızıl

Ziyamet

Domates

Temiz

91

Derya Ateş

Tatlısu

Asma Yaprağı

Temiz

92

Gürçimen Pınar

Ziyamet

Salatalık

Temiz

93

Özkan Con

Yeşilköy

Pırasa

Temiz

94

Selvi Ateş

Tatlısu

Asma Yaprağı

Temiz

95

İbrahim Ateş

Tatlısu

Biber Dolmalık

Temiz

96

Zahide Şen

Tatlısu

Domates

Temiz

97

İbrahim Ateş

Tatlısu

Domates

Temiz

98

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar

Temiz

99

Sema Oğur

İskele

Enginar

Temiz

100

Gökhan Öztugay

İskele

Enginar

Temiz

101

Fedai Öztoprak

Gaziveren

Limon

Temiz

102

Hasan Öztoprak

Gaziveren

Limon

Temiz

103

Ali Genç

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

104

Hüseyin Olgun

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

105

Bayur Tarım Ür.

Haspolat

Pazı

Temiz

106

Bayur Tarım Ür.

Haspolat

Beyaz Sarma

Temiz

107

Bayur Tarım Ür.

Haspolat

Taze Soğan

Temiz

108

Bayur Tarım Ür.

Haspolat

Kereviz

Temiz

109

Bayur Tarım Ür.

Haspolat

Enginar

Temiz

                                                                                             

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