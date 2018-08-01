CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin KKTC ile ilgili yapacağı şeylerde hiç kimseden izin almayacağını belirterek, "Ne İsrail ne de Mısır büyükelçilerinin Türkiye'yi tehdit etmek haddine değildir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, birkaç gün önce Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılan konferansta İsrail ve Mısır büyükelçilerinin, Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili kullandıkları ifadelerle Türkiye'yi tehdit ettiğini, buna karşılık üst düzey bir açıklama yapılmadığını iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsünce "Hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz." denildiğini anımsatan Yılmaz, yapılan küstahlığa alt perdeden cevap verilmesinin yeterli olmadığını belirtti.

Türkiye'nin, KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda garantör bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye KKTC ile ilgili yapacağı şeylerde hiç kimseden izin almayacaktır. Ne İsrail ne de Mısır büyükelçilerinin Türkiye'yi tehdit etmek haddine değildir." ifadesini kullandı.

"Kapsamlı müzakere tiyatrosu bitmiştir." diyen Yılmaz, Rum kesimi ile yeniden masaya dönmenin KKTC ve Türkiye'nin daha fazla taviz vermesi anlamına geleceğini savundu.

Türkiye'nin sözlü değil eylemsel birtakım adımlar atması gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ortadoğu'da üniter devletler parçalanıp federal devletlere bölüştürülürken daha sonra da onların bağımsız olmaları hesaplanırken Akdeniz'in ortasında inci gibi parlayan bir adayı Türkiye olarak zaten bağımsızlaştırmışız. Bunu tekrar Rum'a yamama stratejisi yanlıştır. Bizim bu yanlışa asla izin vermememiz lazım. KKTC zaten bağımsız, egemen bir devlettir. Tek eksiği tanınma konusudur. Türkiye tanımıştır ama başkalarına bu hükümet tarafından tanıtılmamıştır. 16 yıl heba edilmiştir. KKTC'nin tanınması için çaba harcayacak özel bir temsilci gerekir. Bu temsilci bütün ilgili, dost ülkelerde çalışmalıdır. Madem kardeşlik hukukundan dem vuruyorsunuz o zaman KKTC'yi tanıtın. Ayrıca ekonomik ve güvenlik desteklerini artırın. Bunları yapın, aksi halde yalancısınız."

Yılmaz, Kıbrıs'ın sahil şeridinin yüzde 54'ünün KKTC'nin kontrolü altında olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Madem Kıbrıs Adası petrol ve doğalgaz üzerinde yüzüyor o zaman bu yüzde 54'lük alana sahip çıkın. Bu Türkiye'nin namus borcudur, bundan geri adım atmayın. Biz Rum tarafıyla yapmış olduğumuz müzakerelerden hiçbir şey almadık. Bazı akılsızlar 'biz egemen eşitliğimizi tescil ettirdik' diyor. Ben de onlara diyorum ki; 'Ey kafasızlar siz zaten egemen, zaten doğuştan eşitsiniz. Rum'un sizi tanımasına ihtiyacınız yok. Böyle düşündüğünüz için taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Sizi azınlık pozisyonuna sokuyorlar, sizi yama yapıyorlar.' Böyle tanımlamaları reddediyoruz. KKTC'nin bağımsızlığı ve egemenliğini taçlandıracak yegane unsur, uluslararası tanınmışlığıdır."