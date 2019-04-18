Kaplumbağalar için elbirliği

Cumhurbaşkanlığı Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi çerçevesinde Karpaz’daki Ronnas Sahili’nde çevre temizliği yapıldı

Deniz kaplumbağaları Caretta Caretta’ların Akdeniz’de üçüncü büyük üreme alanı olan Karpaz’daki Ronnas Sahili’nde çevre temizliği gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi Temiz Düşün tarafından organize edilen etkinlikte 3 kilometrelik sahil şeridi katı atıklardan temizlendi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da eşi Meral Akıncı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile birlikte Ronnas Sahili’ni ziyaret ederek, temizlik kampanyasına katılan, özellikle öğrencilere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, etkinliğe katılanları kutlayarak, sahilleri ve çevreyi temiz tutmanın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ronnas Sahili’nde kolektif temizlik çalışması yapıldığına dikkat çekerek, bu farkındalığın toplumun tüm katmanlarına dalga dalga yayılmasını temenni etti.