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Kaplumbağa yuvaları çöple doldu

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Tatlısu ile Kaplıca arasında bulunan bir sahilde hafta sonu eğlencesi yapan duyarsız vatandaşlar, kaplumbağaların yuvalarının üstüne bastılar, çöplerini de üzerine attılar

Kaplumbağa yuvaları çöple doldu
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Hafta sonunu tatillerini sessiz bir sahilde geçirmeyi seçen duyarsız vatandaşlar yediler, içtiler, eğlendiler ancak çöplerini de aynen bıraktılar.

Haberkıbrıs’ın haberine göre Tatlısu ile Kaplıca arasında bulunan bir sahilde hafta sonu eğlencesi yapan duyarsız vatandaşlar kaplumbağaların yuvalarının üstüne bastılar, çöplerini de üzerine attılar. Piknik yapmaya yasak olan bir koyda ateş yakıp kebap pişiren duyarsız vatandaşlar, kumda yürüdükleri için ayrıca kaplumbağa yumurtalarına zarar verdi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir vatandaş, çevreye verilen zararın cezasız kalmaması gerektiğini savunarak yetkililerin denetimleri artırması gerektiğini kaydetti.

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