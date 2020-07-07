Kaplumbağa katliamı

Son bir haftada altı Caretta ve iki Yeşil Deniz Kaplumbağası, İskele ve Boğaz sahillerinde ölü olarak kıyıya vurdu, beş tanesinin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, kaplumbağaları koruma adına denizdeki denetimlerin arttırılması ve ağların denizde 4 saatten uzun süre bırakılmamasını talep etti.

Cemiyet adına yapılan yazılı açıklamada, son bir haftada altı Caretta ve iki Yeşil Deniz Kaplumbağasının İskele ve Boğaz sahillerinde ölü olarak kıyıya vurduğu, beş tanesinin boğularak öldürüldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Her yıl yüzlerce kaplumbağanın balık ağlarına takılması sonucu öldüğü kaydedilen açıklamada, “Yılın en çok ölümle karşılaşılan dönemi ise balıkçılığın arttığı, yerleşik kaplumbağaların harekete geçtiği ve diğer ülkelerden yumurtlamak için adamıza göçen kaplumbağaların sahillerimize yaklaştığı mayıs-haziran ayları” dendi.

Cemiyet tarafından 2020’de ölü olarak kıyıya vurmuş veya balık ağlarına takılmış 139 kaplumbağa tespit edildiği kaydedilen açıklamada, “Fakat, daha da endişe verici olan bu hafta Boğaz-Kalecik bölgesinde bulunmuş olan üç kaplumbağanın boğazlarının kasıtlı olarak kesilmiş olmasıdır” denildi.

YASALARA UYMA VE DENETİM ÇAĞRISI

Tüm balıkçılara yasalara uymaları için çağrıda bulunan Cemiyet, “Yasalara göre içinde bulunduğumuz dönemde, hiçbir balıkçı 10 metreden sığa ağ atamaz, amatör balıkçılar fanyalı ve misina ağ kullanamaz. KKTC Sahil Güvenlik Kurumundan, sokan balıkçılığının en yaygın olduğu 30 metreden sığ sulardaki balıkçılık aktivitelerini yakınen takip etmelerini ve özellikle sabah 05.00 ile 09.00 arasındaki kontrollerini artırmalarını ve yasaların uygulanması için balıkçıları teşvik etmelerini rica ediyoruz. Ancak böylelikle kaplumbağa ölümlerini azaltabiliriz” dedi.

SOKAN AVCILIĞI ÇOK SAYIDA KAPLUMBAĞANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Daha da önemlisi, sığ sularda sokan avlarken ağların 4 saatten daha uzun süre suda bırakılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Amatör ve profesyonel birçok balıkçının ağları öğleden sonra suya bırakıp sabah topladıklarını biliyoruz. Kaplumbağaların yoğun olduğu sığ sularda ağları uzun süre denizde bırakacak şekilde uygulanan sokan balıkçılığı çok sayıda kaplumbağanın ölümüne yol açmaktadır.

Bu konuda kendi inisiyatifleri ile koruma çalışmalarına destek vermelerini ve ağları 4 saatten fazla suda tutmayacak şekilde av yapmalarını rica ediyoruz. Ancak bu şekilde denizlerimiz daha sağlıklı hale gelebilir” denildi.

İsrail'de iyileştirilip denize bırakılan Noga adlı Caretta'nın Mağusa sahillerini ziyaret etmekte olduğu da kaydedildi.

Ölü veya yaralı kaplumbağaların tespit edilmesi halinde 0548 886 8684 numaralı hattan Cemiyet temsilcisi ile temasa geçilmesi talep edildi.