"Kapıların açılması uzamayacak"

Başbakan Ersin Tatar, geçişler için “Öyle görünüyor ki bu iş çok da uzamayacaktır çünkü netice itibariyle bir yol haritası ortaya çıkmıştır, bize Sağlık Komitesi üyelerinin verdiği bilgiye göre onların uzmanları da bizi başarılı buluyorlar. Aynı sorumluluk bilinciyle sıkıntı doğmaması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanı’yla dünkü toplantının ardından Güneye geçişler konusunda yeniden toplantı yaptıklarını, Sağlık Komitesi üyelerinin de hazır bulunduğu bu toplantıda bilimsel anlamdaki gerçeklerin değerlendirildiğini belirterek toplantıya konuyu kendi bilim kurullarıyla da görüşüp süreci ona göre değerlendirmek için ara verdiklerini söyledi.

“Hepimizin temennisi insanlarımızın geri işlerine gidebilmesidir” diyen Tatar, Güney Kıbrıs’taki vakaların devam ettiğini ancak İki Toplumlu Sağlık Komitesi uzmanlarının oradaki vakaların da kontrol altında olduğunu dile getirdiğini bunun da kendilerini bir bakıma rahatlattığını söyledi.

Tatar, bu işin nasıl, hangi tarihte olabileceğinin bilim kurullarının vereceği karara bağlı olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanı’nın da bu doğrultuda görüş belirttiğini, bilim kurullarıyla da değerlendirme yaptıktan sonra bu konuyu yeniden gündeme getireceklerini belirtti.

“HÜKÜMETİN KARARLARI BİLİM KURULLARININ TAVSİYESİYLE”

KKTC hükümetinin aldığı her türlü kararın bilim kurullarının tavsiyesiyle alındığını, dolayısıyla bugünkü toplantının ardından da bilim kurullarına iletilecek bir süreç izleneceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıyla doğru yönde bir çalışma ortamının yaratılması ve sürdürülmesi yönünde bir çaba içerisinde olduklarını, konunun hassasiyetinin bilinci içerisinde bir süreç yönetmeye çalıştıklarını belirten Tatar, şöyle devam etti:

“HASSASİYETLER DİLE GETİRİLDİ”

“İnsanlarımızın işlerini kaybetmemeleri ve işlerine dönebilmeleri için, dün eylemde dile getirdikleri endişeleri de dikkate alıyoruz. Onlara da buradan seslenmek istiyorum: Cumhurbaşkanı’yla yapılan toplantıda, hassasiyetler bir kez daha dile getirilmiştir. Biz de onların duyarlılıklarına saygı duyuyoruz fakat bizlerin de büyük sorumlulukları vardır. Bu konunun çözümlenmesi için Sağlık Bakanlığı bu işin şartlarını ve koşullarını değerlendirmektedir.”

PCR TESTLERİ İÇİN PLANLAMA

Tatar, iki farklı kesim olduğunu Türk kesiminde vaka sayısı sıfır iken Rum kesiminde kontrol altında olsa da vakalar bulunduğunu, dolayısıyla PCR testi yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, Sağlık Bakanı’nın ve ekibinin bu testlerin yapılmasını takvimlendirmek için planlama yapacağını söyledi.

Test yapılacak kişi sayısının önemli miktarda olduğunu ve PCR’ın zahmetli olduğunu ifade eden Tatar, yeterli sayıda test kiti olduğunu, önemli olanın bunun zaman ve düzeninin belirlenmesi olduğunu ifade etti.

Güneyden kuzeye gelinmesiyle ilgili düzenlemenin de tartışılması gerektiğini, en önemlisinin halkın sağlığını korumak ve elde edilen başarının korunması olduğunu vurgulayan Tatar, genel anlamda KKTC halkının sağlığı, mutluluğu ve esenliği için doğru adımları doğru zamanda atmaya çalıştıklarını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, “Öyle görünüyor ki bu iş çok da uzamayacaktır çünkü netice itibariyle bir yol haritası ortaya çıkmıştır, bize Sağlık Komitesi üyelerinin verdiği bilgiye göre onların uzmanları da bizi başarılı buluyorlar. Aynı sorumluluk bilinciyle sıkıntı doğmaması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.