Kapalı oturumda ciddi görüş ayrılığı

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Meclis’e bilgi vermek üzere gerçekleştirilen kapalı oturumda, koalisyon ortakları arasında ciddi görüş ayrılıkları öne çıktı

Haber Kıbrıs, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs konusuyla ilgili Meclise bilgi verdiği kapalı oturumda yaşananlarla ilgili bilgiye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 26 Şubat’ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde Meclis’e bilgi vermek üzere gerçekleştirilen kapalı oturumda koalisyon ortakları arasında ciddi görüş ayrılıkları öne çıktı.

FEDERAL KARŞITI KOALİSYON

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre Akıncı’nın “tek çözümün federal çözüm” olduğuna dair yaklaşımı karşısında Meclis’te UBP, HP, YDP ve DP vekillerinin karşı duruşu dikkat çekti.

Meclis içerisinde kendiliğinden oluşan Akıncı karşıtı bu koalisyon, tek çözüm şeklinin federal çözüm olduğu yönünde ısrarın doğru olmadığı noktasında ağırlıklı bir şekilde görüş ortaya koyduğu öğrenildi.

CTP’DE DE AKINCI’YA TEPKİ VAR

Kapalı oturumda dikkat çeken bir diğer husus ise CTP içerisinde bazı vekillerin de Mustafa Akıncı’nın siyasetine eleştiri getirmesi oldu. Meclis içerisinde CTP’nin içerisinden bir grup ve TDP’nin oluşturduğu yaklaşık 12 vekilin Akıncı’nın yaklaşımlarına destek verirken, geriye kalan vekillerin destek vermemesi Cumhurbaşkanı’nın izlediği politikalara bir güvensizlik olarak nitelendirildi. Özellikle federal çözüm tek çözüm şekli olmasına karşı çıkan bloğun koalisyon hükümetini de bölen bir blok olarak ortaya çıkması dikkat çekti.