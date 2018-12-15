“Kapalı Maraş, salgın hastalıklara neden oluyor”

Maraş’ın kapalı tutulmasının salgın hastalık dahil olumsuz koşullara neden olduğu belirtildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği başkanlarından merhum Ahmet Ulaş anısına, KTMMOB Konferans Salonu’nda Kapalı Maraş konusunda panel düzenlendi.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, panel öncesi konuşan KTMMOB Başkanı Seran Aysal, Ahmet Ulaş’ın çalışmalarına ilişkin örnekler verdi ve onun işaret ettiği doğrultuda KTMMOB’nin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Aysal, KTMMOB’nin ülke için önemli konularda politika üretmek ve toplumun önünün açılmasına katkı koyma hedefi olduğunu, bu çerçevede Kapalı Maraş bölgesinin mercek altına alınıp çalışmasını gündeme getirdiklerini ve buna dönük çalışmaların sürmekte olduğunu belirtti.

Gecede Bektaş Göze’nin moderatörlüğünde Kapalı Maraş konusunda yapılan panele konuşmacı olarak katılan Mağusa İnisiyatifi aktivisti Okan Dağlı ve Rum sivil toplum örgütü Yeniden İnşa ve Yeniden Yerleşime Açılması Konseyi (ETEK) Başkanı Nikos Mesaritis birer bildiri sundu.

Okan Dağlı, Mağusa’nın Engomi’den Salamis’e, Mağusa kalesinden Maraş’a uzanan hikayesini anlatarak, Kapalı Maraş’ın bu bütünün bir parçası olduğunu anlatı.

Panelde Rum sivil toplum örgütü Yeniden İnşa ve Yeniden Yerleşime Açma Konseyi (ETEC) Başkanı Nikos Mesaritis de, Kapalı Maraş’ın modern inşaat yöntemleri açısından (beton v.b.) bir müze durumunda olduğunu kaydetti.

Okan Dağlı ve Nikos Mesaritis konuşmalarında, kentin; mühendislerin ve bilim insanlarının incelemesine açılması gerektiğini de vurguladı.

Panelde yapılan konuşmalarda ayrıca, Maraş’ın kapalı tutulmasının salgın hastalık dahil olumsuz koşullara neden olduğu da belirtildi.

