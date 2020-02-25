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Kapalı Maraş, Monte Carlo olacak

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, “Kapalı Maraş, farelerin gezindiği bir şehir değil, insanların hayat sürdüğü bir yer olacak. Bir Dubai, bir Monta Carlo, bir Monaco olacak” dedi

Kapalı Maraş, Monte Carlo olacak

İstanbul’da düzenlenen 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması yönünde önemli bir süreci başlattıklarını söyledi. Bakan Taçoy “Bizler, Kapalı Maraş'ı insanlığa kavuşturmak istiyoruz” dedi. Taçoy, “Rumların ezberini bozan ve yine yeni bir denemeyle Maraş’ı pazarlık konusu yapma yerine, Maraş’ı insanlığa kazandırma adımını beklemeden atıyoruz. Bir elli yıl daha Rumları beklemektense Maraş’ı açma istemcimiz sonuçlanacaktır” şeklinde konuştu.

Taçoy, şunları da ekledi:
“Kapalı Maraş, farelerin gezindiği bir şehir değil, insanların hayat sürdüğü bir yer olacak. Kapalı Maraş, umutsuzluğu anlatan, savaşın izlerini taşıyan binaların var olduğu yer değil, Bir Dubai, bir Monta Carlo, Bir Monaco olacak...Belki de bir fındıkkabuğunu dahi doldurmayacak bir sorun olan Kapalı Maraş'ta, önemli adımları atacağız. Bu konuda kararlıyız”
 

Monte Carlo

Kapalı Maraş

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