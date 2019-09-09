Kantara bölgesinde yürekler ağza geldi

Kantara bölgesinde, dün saat 14.30 sıralarında, verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide meydana gelen yangın kısa sürede çok sayıda çam, selvi ve makilik alan yanmasına neden olurken kontrol altına alınması sevindirdi

İskele ilçesi sınırlarındaki Kantara bölgesinde, dün saat 14.30 sıralarında, verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide meydana gelen yangın korkulu saatler yaşatırken, yangının 16.00 sıralarında kontrol altına alınması yüreklere su serpti

Polis, yangının dün saat 14.30 sıralarında, Kantara bölgesinde verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktığını bildirdi.

Yangına Orman Dairesi ekipleri ile Polis İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirten polis, arazinin zor koşulları ve rüzgar nedeniyle yangına müdahalenin güçlükle yapılmasına karşın bölgeye takviye ekiplerin sevk edilmesi sonucunda yangın kontrol altına alındığını bildirdi.



Kontrol altına alınan yangının, soğutma çalışmaları devam ettiği ve ilk tespitlere göre çok sayıda çam, selvi ve makilik alan yandığı kaydedildi.