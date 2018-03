Kansere karşı tek yürek

Kanser Araştırma Vakfı’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Orkide Yürüyüşü, Kozanköy-Karşıyaka arasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi, hastalar için “Asla yalnız yürümeyeceksiniz” mesajı verildi

Kanser Araştırma Vakfı’nın kanser hastalığına karşı toplumsal bilinci artırmak ve kanser konusundaki araştırmalara katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği geleneksel Orkide Yürüyüşü’nün 15’incisi dün Kozanköy-Karşıyaka arasında gerçekleştirildi.

Ülkenin dört bir yanından genci yaşlısı, bebeği, çocuğu, bine yakın kişinin katıldığı yürüyüş, baştan sona renkli görüntülere sahne oldu.

Telsim ana sponsorluğunda Kozanköy-Karşıyaka güzergâhında yapılan yürüyüşe yönelik katılımcılar için ilçelerden otobüs kaldırıldı ve Kozanköy’e gidildi. Saat 10.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüşe katılan vatandaşlara kırmızı balonlar ve tişörtler takdim edildi.

Mola yerinde hellimli, zeytinli, çörek hellim gibi çeşitli yiyeceklerin satışa sunulduğu etkinlikte, kahveler yudumlandı, taze sıkılmış portakal suları içildi.

Yaşlıların bastonlarıyla, bebeklerin de bebek arabalarında yer aldığı yürüyüş esnasında renkli görüntüler yaşandı.

Karşıyaka İlkokulu önünde son bulan yürüyüşün ardından varış noktasında folklor ve dans gösterileri sunuldu.

Lemar, Play Fm ve Big Rent Trading Bigibox’ın da desteklediği yürüyüş sonunda yapılan çekilişte bir kişi cep telefonu, bir kişi de tablet hediyesi kazandı.

Amansız hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ardından “You Will Never Walk Alone (Asla Yalnız Yürümeyeceksiniz)” adlı şarkı çalındı.

Etkinliğin sonunda konuşma yapan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, insanların desteğiyle, kanserle mücadelede önemli adımlar atılacağına inandığını söyleyerek, yürüyüşten elde edilecek gelirlin, su ve toprak analizleri konusunda yapılacak çalışmalarda iki kişiye burs sağlanacağını belirtti.

Kanserde çevre faktörüne işaret eden ve KAV’ın da bu konuda bilimsel çalışmalar yaptığını anlatan Prof. Dr. Mustafa Camgöz, ülkede D vitamini konusunda büyük bir araştırmaya hazırlandıklarını açıkladı.