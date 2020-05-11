Kanser Hastalarına Yardım Derneği yardım çağrısı yaptı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, hastalarına yardım edemeyecek, personelini ödeyemeyecek şekilde zor durumda olduğunu açıklayarak, içinde bulunduğu durumdan kurtarılma için yardım çağrısında bulunuldu.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, yazılı açıklamasında, Mart ve Nisan ayı için planlanan etkinliklerin iptal edildiğini, geri dönüşüm dükkanının kapalı olduğunu kaydetti ve yardım talebinde bulundu.

Bu süreçte China Bazaar’ın kendilerine 15 bin TL’lik bağış yaptığını da kaydederek teşekkürlerini iletti.