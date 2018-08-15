Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kurban Bayramı’nda bağış bekliyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, derneğin 25 yıldır dimdik ayakta olmasının ve binlerce hastaya her şekilde hizmet verebilmesinin en büyük kaynağı olduğunu belirttiği bağışları, Kurban Bayramı’nda da beklediklerini vurguladı.

Dernek, bağış toplayabilecek gönüllülere de ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, yazılı açıklamasında, hastaların ve ailelerin kocaman aileleri olduğunu kaydederek, hastaların tedavilerine bağışlarla katkıda bulunduklarını anlattı.

Hizmetlerini sürdürebilmeleri için gönüllülere ihtiyaçları olduğunu belirten Kocaismail, gönüllüleri dernek için kurban toplama kampanyasına katılmaya ve hastaların yaptığı minik ipek kozası plaketleri sunmaya davet etti.

“Binlerce hastaya devlet katkısı almadan hizmet sunmak ancak yüzlerce gönüllünün desteği ile olur” diyen Kocaismail, şunları ekledi:

“ ’Ben, ailemden birileri yada bir dostum bu hizmeti aldı, kurban bağışımı, başka hastaların da bu önemli hizmetlerden yararlanması için Kanser Hastalarına Yardım Derneğine bağışlamak istiyorum’ diyen herkese, Kurban Bayramı’na yaklaştığımız şu günlerde bir hatırlatma yapmak istedik.

Gönüllü makbuz alarak toplayabilirim diyecek olan canlarımıza seslenmek istedik. Desteğiniz sürdükçe hastalarımız tarafından yapılan istekler bizi korkutmuyor.”