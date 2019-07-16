Kanser Hastalarına Yardım Derneği, kurban bağışlarını bekliyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, kurban bağışlarının derneğe yapılabileceğini hatırlattı.

Raziye Kocaismail, derneğin hemen hemen her eve değişik yönde hizmetler sunarak giren bir dernek olduğunu, bu hizmetlerin de bağışlar sayesinde sunulabildiğini kaydetti.

Derneğin, yatak, oksijen, bakıcı, psikolog, tetkik, hasta seyahati, peruk, konuşma cihazı da dahil pek çok alanda yardımlar sunduğunu kaydeden Kocaismail, kurbanların derneğe da bağışlanmasını istedi.

Kocaismail, bağışlarıyla derneği 26 yıldır ayakta tutanlara, hastalar adına teşekkür de etti.