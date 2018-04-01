Kanser genç yaşlara indi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Kocaismail, kanser konusundaki acı gerçeğe dikkat çekti: “Vatandaşlar her gün yeni bir yakınının kanser olduğunu duyarak panik içinde ne yiyip, ne içeceği soruyor”

Dünyada kanser hastalığı konusunda farkındalık yaratmak için belirlenen 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) de çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği hafta boyunca, lokma günleri, rozet günleri ve çeşitli etkinlikler yaparak, hastalığa dikkat çekmeye çalışacak.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail hafta nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bu çok anlamlı bir kanser haftası bizim için” diyerek, 1993 yılında kurulan derneğin 25’inci yılını kutladığını kaydetti.

Yine bir kanser haftasına girilmekte olduğunu kaydeden Kocaismail, Onkoloji binası bulunduğunu, ülkede Onkolog ve tedavilerde hem devlet hem de Yakın Doğu Üniversitesi Hastahanesi’nde iyi olunduğunu, ikinci bir Onkoloğun çok yakında ülkeye geleceği bir noktada olunduğunu ifade etti.

Kocaismail, “Haftaya, Tam 25 yıldır Meclis'e pembe balonlarla yürüyerek ve en son Meclis önünde tek kişilik durma eylemi ile çağrısını yaptığımız Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın hala beklentisi ile giriyoruz” dedi.

“KANSER BİLDİRİM ZORUNLULUĞU YASASI GEREKLİ”

“Herkese kansersiz bir yaşam dilerken, dilemekle kalmayıp nedenleri üzerine gidebileceğimiz verilere tek sahip olacağımız yöntem olan bu yasanın ivedilikle geçmesini bekliyoruz” diyen Kocaismail, bu yasayla hangi bölgede hangi tür kanserin yoğunluk kazandığı resmî kayıtlarla istatistik oluşturulacak ve doğru yol olarak da kanserin türüne göre, bölgede kanser yapıcıların araştırılacağını vurguladı.

Kocaismail, seçim yasakları başlamadan konunun gündeme getirilmesi için hafta içinde Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Sağlık Bakanı Filiz Besim ile görüşmeler yapacaklarını belirtti.

“KANSER GENÇ YAŞLARA İNDİ”

“Vatandaş her gün yeni bir yakınının kanser olduğunu duyarak panik içinde ne yiyip, ne içeceğini; hangi cihazı hangi ortamı kullanacağı paniği içinde durmadan neden kanser oluyoruz sorusunu endişe ile sormaktadır” diyen Kocaismail şöyle devam etti:

“Kıbrıs'ta kanser dünya sağlık örgütünün öngördüğü her 100 bin nüfusta 200 yeni vaka beklentisine uygun durumdadır, yılda en az aramıza katılan günde 2 kanser teşhisi varsa ülkemizdeki nüfusa göre 700-800 yeni kanser vakası da bizi dünyada kanseri yoğun yaşayan ülke konumuna koymaz ancak bizim ülkemizde araştırılması gereken çok önemli bir durum var ki; o da kanserin yaş oranının gittikçe düşmüş olmasıdır. Geçmiş yıllarda orta yaşın üzerinde daha sık görülen kanser bugün çok genç yaşlara inmiştir

Çocukluk çağı kanserlerinin oranında endişe verici bir artış olmaması en büyük sevincimizdir ancak en verimli çağında genç insanlarımızın kanser olma nedenleri mutlaka araştırılmalı ve bu araştırmaların sağlıklı olabilmesi için istatistiki verilere dayalı olması gerekmektedir.

Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası, bu nedenle çok önemlidir, Meclis'imizin de bu önemli yasayı geçirmek için çalışmalara başlamasını bekliyoruz.”

DERNEK ÇALIŞMALARI

Derneğin çalışmaları hakkında da bilgi veren Kocaismail şöyle devam etti:

“Derneğimiz için artarak gelen; bir de 5 yıl boyunca rutin kontroller yaptıran hastaların ilaç, tetkik, yurtdışı araç gereç giderlerine yetişmeye çalıştığı gibi; Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde çalışan personel maaşları, Güney Kıbrıs'ta tedavi gören hastaları taşıyan araç ve personel maaşları, evde yatan hastaya tedavi hizmeti taşıyan araçlarla hemşirelerin maaşları, Bilimsel Danışman Temel Onkolog Mine Çağlar ile okullarda köylerde kurumlarda evlerde davet edilen her noktada bilinçlendirme seminerleri İçin yapılan giderler, derneğimize bağlı Umut Eğitim ve Kültür Evin’de çocukluk çağı kanserini yaşayan hastalarımızla, erişkin hastaların çocuklarının aldığı psikiyatri desteği, okul takviye dersleri, müzik ve enstrüman desteği ve daha birçok hizmeti sunabilmek için yapılan giderleri karşılamak hiç de kolay olmuyor.”

İKİNCİ EL GİYSİ KAMPANYASI

Duyarlı vatandaşların derneğe 25 yıldır sahip çıktığını, Derneğin varlık sebebinin herkesin Kanser Hastalarına Yardım Derneğini sevmesi ve sahiplenmesinden kaynaklandığını kaydeden Raziye Kocaismail, “Bugün yeni bir kampanyadayız” dedi.

Kocaismail, bir yıl sürecek bu kampanya ile derneğin hizmet sunduğu giderlere büyük ölçüde kaynak yaratacağına inandıklarını belirtti ve herkesi, bir yıl boyunca çöpe atılacak olan, birilerine vermeye utandığımız, giysi ayakkabı, çatal, bıçak ve evde kullanılmayan ne varsa; ayrıca karton, kağıt, gazete, kitap gibi herşeyi derneğe bağışlamaya davet etti.

Kocaismail, “Kanser kelimesini sadece yardım elini uzatırken hayatınızı asla etkilemeden duymanızı dileriz “ ifadesini kullandı.