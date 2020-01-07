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"Kanlı Dere'yi takipteyiz"

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"Kanlı Dere'yi takipteyiz"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yoğun yağışlarla su seviyesi yükselen Kanlı Dere’nin Lefkoşa’nın kuzeyindeki bölümünde şu an için taşma riski bulunmadığını söyledi.
Harmancı, BRT’ye yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin herhangi bir riske karşı derelerin su seviyesini düzenli olarak kontrol ettiğini bildirdi.
Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da şu an için bir sıkıntı bulunmadığını açıkladı.
Harmancı, Kanlıdere’nin yükseldiğini, takipte olduklarını, şu an için bir risk teşkil etmediğini, bir sıkıntı halinde ise müdahaleye hazır olduklarını ifade etti.

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