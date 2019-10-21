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Kanlı Dere Marmaralıları tedirgin etti

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Güney Lefkoşa’da yağan şiddetli yağmur sonrasında kuvvetli gelen Kanlı Dere kuzey Lefkoşa’da Marmara bölgesindeki küçük köprünün tıkanması sonucu yükselmesiyle bölge sakinlerine tedirginlik yaşattı

Kanlı Dere Marmaralıları tedirgin etti
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Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava dün özellikle öğle saatleri sonrasında güney Lefkoşa’da etkili olması sonucunda Kanlı Dere’nin kuvvetli şekilde akmasına neden olurken, kuzey Lefkoşa’ya akan dere Marmara bölgesinde tedirginlik yaşattı.

Uzun zaman sonra kuvvetli gelen Kanlı Dere beraberinde getirdiği moloz ve kütükler nedeniyle Marmara bölgesindeki küçük köprünün tıkanmasına ve beraberinde suyun yükselmesine neden oldu.

Tıkanıklığın giderilmesi için bölgeye giden Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri dozerle müdahalede bulunarak derenin kolay akmasını sağladı.

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