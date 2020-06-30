Kaner Duty Free, Ercan’da hazırlıklarını tamamladı

Ercan Havalimanı'ndaki tüm Kaner Duty Free mağazalarında, sosyal mesafe çizgileriyle mağaza içerisinde yönlendiriciler, ürünler ile mağazaların özel buharlı profesyonel makinayla dezenfektanla temizlenmesi, koruyucu pleksi paneller ve el dezenfektan istasyonları kuruldu. Ziyaretçiler ile karşı karşıya çalışacak olan tüm personelin mağazalarda ve otoparkta maske ve eldivene ilaveten görev süresince siper takması zorunlu tutuluyor

Dünyadaki Covid-19 (Koronavirüs) salgını dolayısıyla ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda Ercan Havalimanı, 22 Mart 2020’de hizmetlerine geçici olarak ara vermişti. Bakanlar Kurulu’nun güncel kararlarına göre, Ercan Havalimanı’na KKTC-TC karşılıklı seferler düzenlenmeye başlanıyor. Havayolu şirketlerinin Temmuz ayı itibarıyla başlayacağı seferlerini arttırarak devam ettireceği bilgisi üzerine Ercan Havalimanı’nda Kaner Duty Free mağazalarında ve otoparkta gerekli tedbirler tamamladı.

Kaner Duty Free mağazaları yolcularını bekliyor...

T&T Havalimanı İşletmeciliği ve Değirmenlik Belediyesi’nin sağlık ekipleri tarafından havalimanının uçak seferlerine kapalı olduğu dönemde de düzenli olarak ilaçlandığını, ilaçlamanın bundan sonra da devam edeceği belirtilmişti.

Havalimanındaki tüm Kaner Duty Free mağazalarında, sosyal mesafe çizgileriyle mağaza içerisinde yönlendiriciler, ürünler ile mağazaların özel buharlı profesyonel makinayla dezenfektanla temizlenmesi, koruyucu pleksi paneller ve el dezenfektan istasyonları kuruldu. Ziyaretçiler ile karşı karşıya çalışacak olan tüm personelin mağazalarda ve otoparkta maske ve eldivene ilaveten görev süresince siper takması zorunlu tutuluyor. Koronavirüs tedbirleri bağlamında Ercan Havalimanı’nda işletmekte olduğu mağazalar ve otoparktaki tüm personeline eğitim veren Kaner Şirketler Grubu, tüm eğitimlerinde bu önlemlerin tamamının misafirlerin yanı sıra çalışanların ve ailelerinin güvenliği için de alındığının altını çizdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaner Yönetim Kurulu Üyesi ve Kaner Duty Free’den sorumlu Direktör Kaan Kaner, Bakanlar Kurulu kararları uyarınca geliş ve gidiş mağzalarını her türlü tedbiri alarak düzenlediklerini, bu çalışmalarını önceden başlatarak yolcuların güvenle alışveriş yapabileceklerini belirtti.

Kaan Kaner şunları söyledi: “KKTC’nin dünyaya açılan tek penceresi konumundaki Ercan Havalimanı’ndaki Kaner Duty Free mağazalarımız 7 gün 24 saat vardiyalı personeliyle hizmet vermeye hazır. Pandemi boyunca ve bundan sonra da aldığımız şirket kararımıza göre risk grubunda bulunan çalışanlarımızın salgın sona erene kadar evden çalışabilmelerini sağladık. Gerek fiziki koşullarımızı düzenleyerek gerekse personelimizi eğiterek uçuşların karşılıklı başlatılacağı sürece en iyi şeklide hazırlandık. Ayrıca misariflerimizin de sağlık açısından alınan tedbirlere uyması için azami gayreti göstererek, kendilerini en iyi şeklide yönlendireceğiz.”