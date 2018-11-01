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“Kandırıldık”

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CAS çalışanları, 16 Temmuz’dan beri üç buçuk aydır maaşları olmadığından yakınarak “Ne tazminat, ne özlük hakkı, ne de maaş aldık. Kandırıldık” diye isyan etti

“Kandırıldık”
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Hava-Sen, CAS çalışanlarına gıda yardımında bulundu. 
Aylardır Başbakanlık önünde olan CAS çalışanlarının yanına gelen Hava-Sen Başkanı Buran Atakan ile Hava-Sen Genel Sekreteri Urungu Ulutuğ, çalışanlara hem sendikal destek verdi, hem de kuru gıda yarımında bulundu.
Atakan, “Sendikamızın gücü oranında CAS çalışanlarına gıda desteği yapmaya geldik. Bu insanların arasında çok ihtiyaçlı kişiler var” dedi.
Buran Atakan, sendikalara “bu konuya daha duyarlı olun” çağrısında bulundu.
CAS’ın devletin bir kurumu olduğunu ve yaşatılması gerektiğini kaydeden Atakan, “Bu şirketi yaşatmayacaksanız, havalimanında tekele göz yumacaksanız çalışanları Özelleştirme Yasası kapsamında istihdam etmek görevinizdir. Emekçinin, işçinin yanındaysanız bu duruma daha fazla sessiz kalmayın” diyerek hükümete seslendi. 
CAS çalışanlarının aylardır maaş alamadığını söylen Atakan, “Bu kötü ekonomik şartlarda, maaş alanların bile geçinmekte sıkıntı yaşadığı ülkede CAS çalışanlarına 4 aydır maaş verilmemesi, insanlara bunun reva görülmesi devlete, devlet adamlığına yakışmaz” dedi.
CAS çalışanları adına konuşan Erkut Öznergiz, Hava-Sen’e teşekkür ederek, 16 Temmuz’dan beri yaklaşık 3 buçuk aydır maaşları olmadığını kaydederek, “1 Temmuz’dan beri sokaktayız” açıklamasında bulundu.
Hükümet yetkililerinin çalışanlara, “bekleyin işleri yoluna koyacağız, şirketi yaşatacağız, sizlere iş imkanı yaratacağız” gibi telkinler verdiğini savunan  Öznergiz, “Atlas’a verilen taahhüt yerine getirilmedi ve şirket bu duruma getirildi. Bize söylenen CAS’ın tasfiye edildiği, şirketin malları satılınca personelin ödemelerine öncelik verileceği… Şirketin öyle değerli malı yok ki. Ne tazminat, ne özlük hakkı, ne de maaş aldık. Bugüne kadar boşuna bekledik. Kandırıldık” ifadelerine yer verdi.
CAS ile ilgili karar 4 Ekim’de açıklanmıştı. Mahkeme, Maliye Bakanlığı’nın CAS hisseleriyle ilgili alacağının sıralamasının değiştirilmesi ve alacağına mukabil hisselerinin devlete devredilmesi talebini reddetmişti. 

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