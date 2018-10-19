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Kanatlı’ya vefa ödülü

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Kıbrıs Türk basın ve yayın hayatının duayen ismi Hüseyin Kanatlı, Cumhurbaşkanlığı tarafından onurlandırıldı

Kanatlı’ya vefa ödülü
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Hüseyin Kanatlı’ya, Kıbrıs Türk kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği eşsiz emeklerden ötürü anı plaketi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hüseyin Kanatlı’nın basın, yayın ve televizyonculuk dünyasına ve topluma verdiği hizmetler ile her zaman hatırlanacak bir çınar olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kanatlı’nın topluma ve basın dünyasına kattığı değerleri anı plaketi ile onurlandırmak istediklerini belirtti.

Vefa duygusunun önemine dikkat çeken Hüseyin Kanatlı,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve öğretmenlik yıllarını, Limasol’da geçirdiği günleri anımsadığını kaydetti.

70 yıl boyunca kamu hizmeti verdiğini ve icra ettiği mesleği bir meslekten ziyade bir zevk olarak tanımladığını dile getiren Kanatlı, yapmış olduğu kamu hizmetlerinin, Akıncı tarafından anı plaketi ile onurlandırılmasının çok büyük bir manevi değeri olduğunun altını çizdi.

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