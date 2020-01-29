Kan Aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde yatmakta olan Ahmet Sakalli icin A Rh+ trombosit kana ihtiyac duyulmaktadir. Verebilecek olanlarin Lefkosa Devlet Hastanesi Kan Bankasi'na basvurmalari rica olunur.
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