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Kan Aranıyor

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Kan Aranıyor

 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde yatmakta olan Ahmet Sakalli icin A Rh+ trombosit kana ihtiyac duyulmaktadir. Verebilecek olanlarin Lefkosa Devlet Hastanesi Kan Bankasi'na basvurmalari rica olunur.

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