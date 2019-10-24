Kamuya tartışmalı araç alımı

Kamuda kullanım amaçlı olarak 42 adet elektrikli araç alındı. Ancak devlet toplam 42 araç için 376 bin 404 TL yerine 971 bin 712 TL ödeyerek, fazladan 600 bin TL’ye yakın ödeme yaptı. Bakan Amcaoğlu, konu hakkında Bakanlar Kurulunun gerekli adımları atacağını vurguladı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş döneminde işlemleri başlatılan 42 adet elektrikli aracın alımını, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi (UBP-HP) koalisyon hükümeti kucağında buldu ve araçların alımı gerçekleşti.

Kıbrıs’ın haberine göre kamuda kullanım amaçlı olarak KDV hariç tanesi 4 bin dolara yani yaklaşık 23 bin 136 TL’ye alınan 42 adet elektrikli aracın, araç alım satımı ile ilgili internet sitelerindeki fiyatının 8 bin 937 TL yani yaklaşık bin 550 dolar civarında olduğu ortay çıktı.

Yani devlet toplam 42 araç için 376 bin 404 TL yerine 971 bin 712 TL ödeyerek, fazladan 595 bin 308 TL fazladan ödeme yaptı .

Kamuya alınan bu 42 elektrikli aracın ihaleye çıkılmadan alınmış olması ise ayrı bir tartışma konusu oldu.

Ülkede araç alım satımı yapan firmalar, devletin bu araçları ihaleye çıkmadan almasından rahatsız oldu ve konuyu yargıya taşımayı düşünüyor. Maliye Bakanlığı’na göre ise ülkede tek bir şirketin bu araçların alım ve satımını yapması nedeniyle ihaleye çıkılmaması gayet doğal.

Kısa süre önce ihalesiz alınan 42 adet elektrikli aracın bazıları daha ilk günden arızalanması bir yana, alım fiyatları ve ihaleye çıkılmaması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Araç alımları nedeniyle devletin ciddi oranda zarara uğratıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca bu araçların “otomobil” sınıfına mı, yoksa “4 tekerlekli motosiklet” sınıfına mı girdiği de ayrı bir tartışma yarattı. Devletin tanesini KDV hariç 4 bin dolara, yani yaklaşık 23 bin 136 TL’ye aldığı bu araçların piyasa değeri, araç alım satımı ile ilgili internet sitelerinde yaklaşık 8 bin 937 TL, yani bin 550 dolar civarında görünüyor. Yani KDV hariç toplam değeri 376 bin 404 TL olması gereken 42 araç için yine KDV hariç 971 bin 712 TL ödendi. Ayrıca bu araçlardan ikisinin kısa süre önce bozulup, yolda kalması da araç alımıyla ilgili akıllardaki soru işaretlerinin üzerine tuz biber oldu. Söz konusu araç alımı ile ilgili dosya, araştırılmak üzere Başbakanlık Denetleme Kurulu’na iletildi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun, devlete alınan elektrikli araçlarla ilgili dosyanın kendilerine ulaştığını ve araştırma yapmalarının istendiğini doğruladı.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ise bu araçların ihaleye çıkılmadan alınmasının nedeninin tek ithalatçı ve tek satıcı firma olmasından kaynaklandığını belirtti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, bu araçların ihalesiz alınmasının oda üyeleri arasında rahatsızlık yarattığını söyledi. Makine Mühendisi Ayer Yarkıner de bu araçlarla ilgili bir şartname olmadığı için tehlikelerinin de net olarak bilinmediğini kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, önceki dörtlü koalisyon (CTP-HP-TDP-DP) hükümetinin Maliye Bakanlığı tarafından işlemleri başlatılan, kamuda kullanım amaçlı 42 adet elektrikli araç konusunda bir süredir yazılı ve görsel basında, ‘devletin zarara uğratıldığı’ yönünde yer alan haberlere açıklık getirdi.

Amcaoğlu, “söz konusu araçların bir önceki hükümetin Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından, Kamu İhale Yasasının 24(1)/B maddesine istinaden, Bakanlar Kurulunun bilgisi dışında alımının onaylandığını” belirterek, mevcut hükümetin (UBP-HP koalisyonu), konuyu tabiri caizse kucağında bulduğunu ve araçların alımının gerçekleştirilmek zorunda kalındığını söyledi.

“Yasa bu hakkı veriyor. Araçların alımı yasal mı? Yasal. Gerekli ve etik mi? Bu tartışılır” diyen Maliye Bakanı, devletin sürekliliğinin esas alındığını, bu bağlamda da araçların alımın gerçekleştirildiğini belirtti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘devletin zarara uğratıldığı’ yönünde yapılan iddialara ise, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yaptığı çalışmalardan sonra konu hakkında Bakanlar Kurulunun gerekli adımları atacağını söyledi.