“Kamusal eğitim gözden çıkarıldı”

Öğretmen sendikaları, orta öğretimde 125, ilköğretimde ise 56 öğretmenin eksik olduğunu, öğretmen maaşlarının ise yüzde 68 gerilediğini belirtti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle ortak basın toplantısı düzenleyerek, eğitim enternasyonalin çalışmaları ve bundan sonra devam edecek süreçle ilgili paylaştığı vizyon aktardı.

Basın toplantısında tüm öğretmenler bugün 19.00-22.00 saatleri arasında Lefkoşa Büyük Han’da gerçekleştirilecek Dünya Öğretmenler Günü Resepsiyonu’na da davet edildi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elçil, okulların açılmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen hem ilk, hem de orta öğretimde öğretmen eksikliğinin devam ettiğini söyledi. Elcil, orta öğretimde yaklaşık 125, ilköğretimde ise 56 öğretmenin eksik olduğunu, atanmayan öğretmenlerle ilköğretimdeki öğretmen eksikliğinin 80 civarında bulunduğunu vurguladı.

Elcil, “Bu durumun, ülkeyi yönetenlerin beceriksizlikleri ve ülkeyi uzaktan yöneten Türkiye’nin bize verdiği değeri ortaya koyması açısından önemlidir” dedi.

TL’nin değer kaybıyla yaşanan sıkıntılardan dolayı öğretmen maaşlarında yaklaşık yüzde 68 oranında bir gerileme olduğunu ifade eden Elcil, öğretmelerin hazırlık ödeneğinin hala ödenmediğine dikkat çekti ve bunun öğretmenle eğitime değer verilmediğini ortaya koyması açısından önemli olduğunu ifade etti.

