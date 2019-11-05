"Kamuda yolsuzluk yapanların üzerine gidilecek"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kamu kurumlarında yolsuzluk yaparak kişisel menfaate tenezzül edenlerin aslında bu ülkenin ve halkın geleceğini çaldıklarını belirterek, görevlerinin gereği olarak bunların üzerine kimseden çekinmeden kararlı şekilde gideceklerini söyledi.

Özersay, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dokundukça çürümüşlüğün boyutu ortaya çıkıyor” diyerek, tarihi bir mekanın giriş biletlerini kopyalayıp gelen turistlere veren, topladığı parayı da cebine indiren bir şahsın bu sabah polis tarafından tutuklandığını belirtti.

Özersay, “Çok açık söylüyorum bu ve benzeri olayların üzerine gittiğimiz için bunlar ortaya çıkıyor. Bunların ve dahasının üzerine gideceğiz ve hiç taviz vermeyeceğiz. Polis tahkikatının hızlıca tamamlanması ve suç unsuru mahkeme tarafından tespit edildiği taktirde cezasını çekmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.