banner107
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
4 0
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
313 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
218 0
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
74 0
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
60 0
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
190 0
Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde
Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde
27 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
532 0
banner82
banner147

Kamuda yaz mesaisi başlıyor

banner27

Kamuda yaz mesaisi başlıyor
banner137

Kamu kurumlarında haftalık 35 saat esasına dayalı yaz mesaisi yarın başlıyor. 
Buna göre kamu kurumları pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 07.30-14.00; perşembe günü ise 07.30-12.30/ 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. 
Bakanlar Kurulu’nun onayıyla Personel Dairesi tarafından yayımlanan genelgeye göre, bu mesai saatleri, günün 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda uygulanacak.
Yaz mesaisi 16 Eylül’e kadar sürecek.
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliklerinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma 07.30-14.00; perşembe günü ise 07.30-12.00 12.30-17.00 saatleri arasında hizmet verilecek. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ve daireye bağlı Şehit Doğuş Uran, Çömlekçi, Paşaköy ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde yaz mesaisinde perşembe günleri 07.30-12.00 ile 12.30-17.00 saatleri arasında hizmet sunulacak. Hafta içi diğer günlerde ise 07.30-14.00 arası mesai yapılacak.
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarının yaz mesaisi ise 08.00-15.00 olacak.
Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.