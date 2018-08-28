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Kamuda örgütlü sendikalar ek mesai kararının geri çekilmesini istedi

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Kamuda örgütlü sendikalar ek mesai kararının geri çekilmesini istedi
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Kamuda örgütlü 5 sendika, ek mesailerle ilgili yasa gücündeki kararnamenin yasalara aykırı olduğunu, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında kararı geri çekmemesi halinde yarından itibaren “ek mesai yapmama” eylemi uygulayacağını ve kararla ilgili ara emri almak için yarın Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTMAS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) başkanları bugün Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Bir saat süren görüşmenin ardından sendikalar adına açıklamayı KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptı. 
Bengihan, “Ek mesailerle ilgili Yasa Gücünde Kararname yasaya aykırı. Kimse barem skalasının altında çalışamaz. Top hükümette” dedi. 

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