Ek mesailerin kesintiye uğramasına karşı çıkan sendikalar, bugünden itibaren ek mesai yapmayacak. Yasa gücünde kararnamedeki uygulamanın yasalara aykırı olduğunu vurgulayan sendikalar, konuyu mahkemeye taşıyacak

Kamuda ek mesai krizi

Ek mesailerin kesintiye uğramasına karşı çıkan sendikalar, bugünden itibaren ek mesai yapmayacak. Yasa gücünde kararnamedeki uygulamanın yasalara aykırı olduğunu vurgulayan sendikalar, konuyu mahkemeye taşıyacak

Kamuda örgütlü 5 sendika, Bakanlar Kurulu’nun Kurban Bayramı öncesinde açıkladığı “ekonomik tedbir” paketinde yer alan ek mesailerle ilgili yeni düzenlemeyi geri almasını talep etti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTMAS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) örgütlü bulundukları kurumlarda bugünden itibaren ek mesai yapmayacak.

Sendikalar, konuyu Yüksek İdare Mahkemesi’ne de taşıyacak.

Kamuda örgütlü 5 sendikanın başkan ve yetkilileri hükümetin ek mesailerle ilgili yeni düzenlemesini dün Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, “Yasa gücünde kararnamedeki uygulama yasalara aykırı. Hiçbir kamu çalışan barem skalasında gösterilen maaşın altında çalıştırılamaz. Bunu, cumartesi günkü toplantıda vurguladığımız gibi vurguladık” dedi.

“5 örgüt olarak netiz. Yasalara aykırı yasa gücünde kararnameyi kabul etmiyoruz” diyen Güven Bengihan, “Karar geri alınmazsa yarın (bugün) ek mesai yapmama eylemine başlayacağız. Ayrıca yarın (bugün) Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurmak için girişim yapacağız” dedi.

Özellikle sağlık alanında halkın mağdur olmaması için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını aktaran Bengihan, yoğun bakım ve acil servislerde hizmetlerin kesintisiz olması için görevlerine devam edeceklerini kaydetti.

Toplumsal fedakarlığın tüm kesimler tarafından yapılması gerektiğini de belirten KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Herkesin elini taşın altına koyması durumunda biz 5 örgüt olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız” şeklinde konuştu.