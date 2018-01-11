"Kamuda denetim mekanizması işletilmeli"

Hayata geçirilecek değişim ve dönüşümün sürdürülebilir ve kalıcı olmasının temel unsurunun denetlenebilir olması olduğunu belirten Kamu-Sen Örgütlenme Sekreteri Öcal, köklü değişim ve dönüşümün ilk sırasında denetim mekanizmalarının gelmesi gerektiğini kaydetti

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Örgütlenme Sekreteri Ramadan Öcal, kamu sektöründe temel sorunun denetim mekanizmalarının eksikliği, mevcut olanların ise rasyonel etkin ve verimli çalıştırılmaması olduğunu ifade etti.

Öcal yaptığı yazılı açıklamada, kamu sektöründe birçok köklü değişim ve dönüşümün yapılması gerekliliğinin toplumun geniş kesimi tarafından kabul edilmesine karşın, değişim ve dönüşüm süreçlerinin nasıl yapılacağı, öncelik sırası ve ivediliği konusunda mutabakat bulunmadığını ifade etti.

Hayata geçirilecek değişim ve dönüşümün sürdürülebilir ve kalıcı olmasının temel unsurunun denetlenebilir olması olduğunu belirten Öcal, köklü değişim ve dönüşümün ilk sırasında denetim mekanizmalarının gelmesi gerektiğini kaydetti.

Öcal, erken genel seçimler sonrası, hükümeti kuracak siyasi partilerin hükümet programını ve icraatlarını bu yönde belirlemesi gerektiğini belirtti.

Öcal, mevcut denetim mekanizmalarının rasyonel, etkin, verimli ve objektif çalıştırılması, eksik olan alanlardakilerin ivedi bir şekilde kurulması ile ülke genelinde yaşanan birçok sorun, sıkıntı, belirsizlik, yolsuzluk, etkin olmayan ve verimsiz yapı ve işleyişlerin büyük bir kısmının kendiliğinden ortadan kalkacağını iddia etti.

Öcal, kurulacak olan yeni hükümetin bu alanda yapacağı her türlü girişim ve açılıma koşulsuz destek vereceklerini vurguladı.