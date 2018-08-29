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Kamu taşımacıları çıkmazda

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Kamu taşımacıları çıkmazda
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 Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, tüm giderleri döviz bazında olan toplu taşımacıların, dövizdeki artış ve en büyük gideri olan mazota sürekli zam gelmesinden dolayı çıkmaza sürüklendiğini belirtti.

Fuat Topaloğlu, konuyla ilgili açıklamasında, özellikle mazota sık sık yapılan artışlarla toplu taşımacılığın sürdürülebilir bir durumunun kalmadığını kaydetti. Topaloğlu, “Bizim talebimiz, yapılan mazot zamlarının geri alınmasının yanında toplu taşımacılık için muafiyetsiz mazot alımı gibi özel imtiyazlar ortaya koyarak, mazottan doğan mağduriyetlerimizin giderilmesi ve nefes alıp rahatlama imkanının bizlere yaratılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“TURİZM VE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI BÜYÜK SEKTEYE UĞRAYACAK”

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında alınan ekonomik krizle ilgili kararların içerisinde toplu taşımacılıkla ilgili hiçbir karar çıkmadığını kaydeden Topaloğlu, bunun hükümetin toplu taşımacılığa gerekli önemi vermediğini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti.

Toplu taşımacıların kamu hizmeti yaparak, halka hizmet verdiklerini de hatırlatan Topaloğlu, yapılan son zamlar karşısında turizm ve öğrenci taşımacılığının büyük sekteye uğrayacağını savundu.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Topaloğlu şöyle devam etti:

“Hükümet edenler toplu taşımacılık ile ilgili hiçbir ciddi anlamda önlem almamış ve bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu durumda hükümet eli ile toplu taşımacılık kendiliğinden duracak ve bunun sorumlusu da hükümet edenler olacaktır.  Hükümetin biz toplu taşımacılar ile bir araya gelip ciddi önlemler alması gerekmektedir. Sürekli mazot ve diğer harcamalarımıza yapılan zamlara sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna duyururuz.”
 

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