banner411
banner69
Kendini vahşi hayvanlara adadı
Kendini vahşi hayvanlara adadı
28 0
10. Şampiyonluk Canbulat'ta geldi
10. Şampiyonluk Canbulat'ta geldi
109 0
 
Verimi ve kalitesi yüksek arpa çeşidi geliştiriliyor
Verimi ve kalitesi yüksek arpa çeşidi geliştiriliyor
35 0
"Çevreyi ve doğayı koruma her bireyin görevi"
18 0
Son gülen iyi güler
Son gülen iyi güler
27 0
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
40 0
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
22 0
banner460

Kamu İhale Yasası hakkında yasa gücünde kararname

banner27

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunlara bağlı şirketlerden, genel salgın hastalık çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nca yapılacak avantajlı alımların hızlı gerçekleştirilmesi gerekçesiyle "Kamu İhale Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname” hazırladı.

Kamu İhale Yasası hakkında yasa gücünde kararname

 

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan kararnamenin, Meclis’e sunulmasına karar verildi.

Kararname, Kamu İhale Yasası'nın ilgili maddesinde düzenlenen “Bakanlar Kurulu’nun onayına bağlı olarak 31.12.2020 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı şirketlerden, genel salgın hastalık çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nca yapılacak avantajlı alımların bu madde kapsamına alınarak istisna getirilmek suretiyle kamu idarelerinin daha hızlı ve uygun fiyatlı alımlarına imkan sağlanmasını” amaçlıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.