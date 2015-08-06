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Kampüste mastürbasyon şikayetiyle tutuklandı

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UKÜ Kampüsü içerisinde bulunan ağaçlık bölgede mastürbasyon yaptığı gerekçesi ile şikâyet edilen kişi tutuklandı   Evrim KAMALI Haspolat bölgesinde bulunan UKÜ kampüslerinde...

Kampüste mastürbasyon şikayetiyle tutuklandı
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UKÜ Kampüsü içerisinde bulunan ağaçlık bölgede mastürbasyon yaptığı gerekçesi ile şikâyet edilen kişi tutuklandı

 

Evrim KAMALI

Haspolat bölgesinde bulunan UKÜ kampüslerinde ağacın altında mastürbasyon yaptığı gerekçesi ile şikâyet edilen ve tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Müslüm Altun teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Hasan Ünal, UKÜ Kampüsü içerisinde bulunan ağaçlık bölgede 4 Ağustos tarihinde pantolonunu indirerek mastürbasyon yaptığı gerekçesi ile şikâyet edildiğini ve tutuklandığını söyledi. Polis zanlının verdiği ifadesin de böyle bir suç işlemediğine dair beyanda bulunduğunu ve suçunu kabul etmediğini belirterek zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı Altun ise böyle bir şey kesinlikle olmadığını, sıcak havanın etkisi ile ağaçların altında oturduğunu ve daha sonra polislerin yanına gelip kendisini bu suçtan ötürü tutukladığını söyledi.

 

Yargıç Meltem Dündar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanmasına ve 15 günde bir polise ispat-i vücut etmesine emir verdi.

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