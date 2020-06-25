"Kamera kayıtlarının silinmesi suçtur"

Meclis Genel Kurulu’nda ilk güncel konuşmayı yapmak üzere söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Jet Meselesinde” kayıtların silinmesi ve pandemi sürecinde yaşananlarla özel sektör çalışanlarının durumu konusunda konuştu.

Çeler, kayıtların 12 yıl muhafaza edilmemesi halinde, kayıtların silinmesinin suç sayıldığını vurguladı.

Kayıtların silinmesinin ancak bilgisayarlara format atılmasıyla mümkün olacağını, format işleminin ne zaman yapıldığına polisin bakıp bakmayacağını soran Çeler, bu konuda ayrıntılı bir araştırma yapılıp yapılmayacağını merakla beklediklerini kaydetti. Çeler, hukuki süreç hakkında ayrıntılı bilgi istedi.

“AÇILIM KONUSUNDA TOPLUM ENDİŞELİ”

1 Temmuz’da açılma meselesi konusuna da değinen Çeler, hazırlıkların tamamlanmamasını ve pandemi hastanesinin yapılmamasını eleştirerek, açılım konusunda toplumun endişeli olduğunu, hükümet yetkililerinden “yetkililerini” artık kullanmalarını istedi.

Çeler, pandemi süreci içinde yapılması gerekenlerin yapılmadığını söyleyerek, “geçen süre içinde hala yerinizde saydığınızın umarım farkındasınız” dedi.

“Hükümetin, birçok konuda olduğu gibi, 1500 TL’nin dağıtılması konusunda da sınıfta kaldığı” görüşünü dile getirrek, bazı özel sektör çalışanlarının hala yarı maaş aldığının farkında olunup olunmadığını soran Çeler, özel sektörde çalışanların “sömürüldüğünü”, bazı çalışanların işlerinden çıkarıldığını söyledi.

“Biz yeterli katkıyı sağlayamadığımız için insanlarımız işsizlikle karşı karşıya kalıyor” diyen Çeler, hükümetin basına yaptığı açıklamaları eleştirdi. Çeler, “lütfen elinizde olan gücü icraata dönüştürün” dedi.



