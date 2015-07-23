Kalyoncu: 'Bu hükümette diyalog kapıları açıktır. Eksiğimiz varsa bunları görüşmeye de hazırız'

Başbakan Ömer Kalyoncu, geniş tabanlı hükümetin politik manevra ve entrikalara kurban gitmemesi halinde ülkeye büyük bir olanak sunabileceğini söyledi. Başbakan Kalyoncu, bugün Kıbrıs Türk İş Adamları...

Başbakan Ömer Kalyoncu, geniş tabanlı hükümetin politik manevra ve entrikalara kurban gitmemesi halinde ülkeye büyük bir olanak sunabileceğini söyledi.

Başbakan Kalyoncu, bugün Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği (İŞAD) Başkanı Metin Şadi ve dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

ŞADİ: “UMARIZ HER KESİMİN KUCAKLANACAĞI BİR MODEL OLUR”

İŞAD Başkanı Metin Şadi kabulde yaptığı konuşmada Başbakan Kalyoncu’ya yeni görevinde başarı diledi.

Geniş tabanlı hükümet modelinin bir erken seçim hükümeti olmaması dileğinde bulunan Şadi, “Umarız bunun böyle olmasını arzulayan kesimlerin hayal kırıklığına uğrayacağı, halkımızın yüce menfaatini gözeten her kesimin kucaklanabildiği ve menfaatinin korunduğu bir model olacaktır” dedi.

Meclis’in Avrupa Birliği uyum sürecinin hızla yakalanması için gerekli çalışmaları yürütmesini talep eden Şadi, şöyle devam etti:

“Hükümet programınızı çok hızlı bir şekilde okuduk. AB şartlarında oluşacak yapıda özel sektörün ekonomideki rol ve yapısını pek net olarak tespit edemedik. Bu aşamada bunları sizlerle ve özellikle ekonomiden sorumlu bakanla görüşmek, anlamak ve çözmek arzusundayız.”

KALYONCU: “DİYALOG KAPISI AÇIK”

Başbakan Ömer Kalyoncu da kabulde yaptığı konuşmada “Büyük bir olanak sunabilir ülkemize bu hükümet, yeter ki politik manevra ve entrikalara kurban gitmesin... Yeter ki koalisyonu oluşturan partiler erken seçim gailesiyle hareket etmesin…” ifadelerini kullandı.

“Bu hükümette diyalog kapıları açıktır. Eksiğimiz varsa bunları görüşmeye de hazırız” diyen Kalyoncu, hükümet programında kamu yönetiminin AB’ye uyumu ve ekonomi konusunda birçok adım yer aldığını ancak daha fazlası için görüşme yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

“Diyalog kapısı açıktır” diyen Kalyoncu, hükümetlerin esas amacının refahı artırmak olduğunu ifade ederek her türlü görüş ve öneriye açık olduklarını söyledi.