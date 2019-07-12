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Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki eksiklikler giderilecek

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Sağlık Bakanı Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı

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Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki eksiklikler giderilecek
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Sağlık Bakanı Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm sıkıntı ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.
Kalkanlı Yaşam Evi’ne bizzat giderek yerinde incelemelerde bulunduğunu ve mevcut bir takım eksiklikler gözlemlediğini ifade eden Bakan Pilli şunları söyledi;
“Kalkanlı Yaşam Evi’nde yasal düzenleme çalışmaları için düğmeye basmış durumdayız. Bakanlığın görevlendirdiği uzman kişiler tarafından gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.  
Yasal düzenleme içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi’nde görev yapacak kamu sağlık çalışanlarının nitelikleri, hizmet binasının özel koşulları, yaşam alanlarına ilişkin kurallar, bakıma muhtaç hastalara ilişkin özel tedbirler, bireylerin bakım merkezine kabul ve çıkarma işlemleri gibi önem arz eden başlıklar bulunmaktadır.”

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