Kalkanlı Yaşam Evi, yaşlıları tahliye edildi

Kalkanlı Yaşam Evi, yangın nedeniyle tahliye edildi.

Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde devam eden yangının yol açtığı duman, bölgedeki Kalkanlı Yaşam Evi'nde kalanları olumsuz etkilediği için burada kalan 68 kişi tahliye edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, meydana gelen yangının ardından Kalkanlı Yaşam Evi'ne giderek bakımevinde bulunan kişilerin taşınmasında bizzat bulundu.

Bakan Pilli, bakımevinde bulunan yaşlılarımızın taşınma aşamasında herhangi bir sıkıntı olmadığını, yaşlılarımızın güvenli bir yerde olması nedeniyle taşınma işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Pilli, bakımevinde bulunan herkesin şu anda güvende olduğunu, ülkede yaşanan bu yangının ardından yaşanan tahribat nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu binlerce dönüm ormanımızın, telafisi yıllar sürecek bir kayıba uğradığını kaydetti.

Şuana kadar bir can kaybı olmamasının en büyük şansımız olduğunu belirten Bakan Pilli, hepimize geçmiş olsun dedi .

Yataklı Tedavi Kurumlar Dairesi Müdürü Cenk Soydan, TAK'a yaptığı açıklamada 24 kişinin CengizTopel Hastanesi'ne, 40 kişinin Lefkoşa'daki Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde boş bulunan servise sevkedildiğini, 4 kişinin ise aileleri tarafından alındığını kaydetti.

Kalkanlı Yaşam Evi'nde normalde kalan 73 kişiden 3'ü daha önce hastanede tedavi altına alınmış, 2 kişi de önceden aileleri tarafından alınmıştı.