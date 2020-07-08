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Kalkanlı'daki yangında yanan ağaçlar odun olarak satılacak

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Kalkanlı'daki yangında yanan ağaçlar odun olarak satılacak

Orman Dairesi, Kalkanlı bölgesindeki yangında yanan ağaçların odun olarak vatandaşlara satılacağını duyurdu. 

Orman Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs tarihinde meydana gelen orman yangını neticesinde K.Kıbrıs-ODTÜ (Kalkanlı) Kampüsü içerisinde zarar görerek kuruyan ağaçların odun emvali vatandaşlara satılacak.

Odun satışı arazide “dikili satış” yöntemine göre yapılacak. Kesim işlemi Orman memuru nezaretinde vatandaşlar tarafından kendi ruhsatlı motorlu zincir testereleri kullanılarak gerçekleştirilecek.

Odun kesim işlemleri mesai saatleri içinde yapılacak. Kesilecek ağaçların odun fiyatı 50.00 TL/Ster üzerinden hesaplanacak. (1 Ster birimi ölçüsü, 1 m³ hacime düzgünce istiflenen odun miktarını ifade etmektedir.)

Odun kesme talebinde bulunacak vatandaşların Orman Dairesi-Güzelyurt Bölge Şefliğine ait 714 22 03 nolu telefondan randevu alarak ismini yazdırması gerekiyor.

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